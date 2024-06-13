KID火鍋1分店突收攤 划船55hr到石垣島忽吐心聲

林柏昇（KID）、胡宇威、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶、郭泓志為三立、華視實境節目「上船了各位！」挑戰自花蓮港出發，划獨木舟到日本石垣島的挑戰創舉，今(13日)藝人們出席登島慶功記者會，會後藝人受訪，其中KID被問及投資的火鍋副業日前傳出又有一間分店收攤，他搞笑回應：「可能是我都在划船吧，都沒在管這個店，說不定我划完回去又少一家。」

KID坦言現在在台灣很難經營一間店，加上覺得自己並非全心全意管理火鍋店，畢竟手上還有節目，還開玩笑說：「我已經釋懷了，說不定我划完回去又少一家。」

7名藝人一起跨越國際的海上大挑戰，在此之前歷經長達半年的划船訓練，地點包括清水斷崖外海、宜蘭到龜山島、台東到綠島等多次划行，9日終於面對人生最大考驗，從花蓮港划向石垣島，這一段200公里的路線，讓跨國的海上挑戰成為可能，經歷55個小時後抵達，展現超強體力，比原定計畫60小時更快抵達。

今(13)日藝人們也出席在石垣島舉辦的登島慶功記者會，台灣日本關係協會蘇嘉全會長及日本沖繩縣副知事池田竹州等貴賓蒞臨現場支持，蘇嘉全會長致詞時表示，感謝沖繩縣及石垣市的大力幫忙，才能順利完成，並笑說：「如果能划回台灣就更好了！」三立都會台副台長黃曉玫表示「上船了各位！」把我們從台灣花蓮帶到日本石垣島，串連起這份美好冒險的緣分。華視蘇桂瑩副總表示華視這幾年來持續支持以及投入國際性體育賽事轉播如，華視深感榮幸可以做為此次「上船了各位！」具熱血和國際性的跨國實境節目的投資夥伴，而記者會現場還特別準備了日本傳統的鏡開慶功儀式，恭賀這次成功登島，而此行程也由台灣虎航獨家贊助。