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張學友罹患RSV 本周3場小巨蛋全停辦！退票方式將出爐
張學友因罹患RSV（呼吸道融合病毒），身體不適於稍早宣布7日「60+」世界巡演停辦，主辦單位超級圓頂稍早發布公告，宣布本周3場全數停辦，預計於今晚7點30分公布退票方式和相關補償方案。
超級圓頂臉書全文：
【TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站】6月7、8、9日場次停辦公告。
因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。
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