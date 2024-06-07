張學友罹患RSV 本周3場小巨蛋全停辦！退票方式將出爐

你領文化幣了嗎？文化幣能夠用在逛美術館、博物館，也能拿來看國片、展覽，還可以拿去實體書店買書、體驗文創工藝品等。但是不是不知道哪些地方可以使用呢！今天小編整理了九大可以使用文化幣消費的地方，從展覽活動到文創手作統統都有，快一起來看看吧！

2024-05-29 10:01