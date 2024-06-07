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張學友罹患RSV 本周3場小巨蛋全停辦！退票方式將出爐

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
張學友因罹患RSV，宣布本周3場小巨蛋停辦。圖／JDS提供
張學友因罹患RSV，宣布本周3場小巨蛋停辦。圖／JDS提供

張學友因罹患RSV（呼吸道融合病毒），身體不適於稍早宣布7日「60+」世界巡演停辦，主辦單位超級圓頂稍早發布公告，宣布本周3場全數停辦，預計於今晚7點30分公布退票方式和相關補償方案。

超級圓頂臉書全文：

【TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站】6月7、8、9日場次停辦公告。

因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。

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