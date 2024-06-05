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快閃2個月！「卡娜赫拉的小動物」現身草悟廣場做甜點 必拍7大打卡點、台中限定商品來了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
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台中的粉絲注意！【卡娜赫拉的小動物】可可愛愛地在草悟廣場與大家見面囉，即日起到7/28這段期間，不只布置了「7大打卡拍照點」要和陪著大小朋友們過暑假，還帶來了在台中才買得到的限定商品和限量明信片，千萬別錯過了！

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一到台中草悟廣場，就能看到森林中的「萌萌甜點屋」，裡頭有著P助與兔兔一起製作甜點的場景，從「麵團捏捏捏」、「甜點製作中」到「鬆餅拋接趣」，用「愛心巧克力」作裝飾，再到「甜蜜午茶大集合」，這些甜點成為「手作甜點店」裡的商品，最後是「森林甜點屋開張」，跟著P助和兔兔還有小夥伴們，把甜點製作到開店的過程全部打包、一起享受甜甜蜜蜜的午茶時光，粉絲們一定要把這些打卡點收進相機裡！

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除了甜蜜的打卡點外，這次依舊少不了可愛的週邊，特別推出了台中限定販售的商品，有飾品盒、側背包、T恤跟滑鼠墊；而在快閃店內單筆消費滿688元，會再送限量明信片（共4款，隨機贈送1款），想收藏的可要快點搶購。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
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卡娜赫拉的小動物【萌萌甜點屋】

地點：草悟廣場PARK2 台中市西區英才路534號

日期：5/31～7/28

營業時間：週一至五11：30～20:00；週末、例假日10：30～20：00

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