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「腦筋急轉彎2」回歸大銀幕！全新周邊手機袋與吊飾 買電影票優惠加價購

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／威秀影城提供
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睽違九年，備受期待的《腦筋急轉彎2》即將於6月13日搶先全美在台上映！這次的故事圍繞在青春期的茉莉，面對日益複雜的情緒波動。現在還推出限量角色手機袋與毛茸茸吊飾，趕快來收集！

此回為了更貼近現代青少年的情感體驗，電影推出了全新四種情緒角色：橘色焦慮代表「阿焦」、藍色羨慕代表「阿慕」、紫色厭世代表「阿廢」、以及粉色害羞代表「阿羞」。

圖／威秀影城提供
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而「威秀影城」為粉絲們還獨家呈現「全台唯一」的《腦筋急轉彎2》角色造型絨毛手機袋及絨毛伸縮吊飾。無論你是像阿廢一樣的厭世上班族，還是像阿羞一樣害羞內向，都能在電影院找到屬於自己的情緒同伴。

圖／威秀影城提供
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如果你經常在門口找不到鑰匙，那麼威秀影城的《腦筋急轉彎2》角色造型絨毛伸縮吊飾一定是你的最佳選擇。這次推出的阿焦、阿慕、憂憂及怒怒四款吊飾，不僅毛絨絨的超可愛，還能讓路人化身阿慕。此外，小編推薦將卡夾掛在伸縮吊飾上，直接感應搭捷運，再也不怕在閘門前找不到悠遊卡。

除了絨毛伸縮吊飾，威秀影城還推出了《腦筋急轉彎2》角色造型絨毛手機袋。阿羞、阿慕、憂憂及怒怒四款設計精緻，細緻到連阿羞的帽T繩都做出來了！這款手機袋不僅可以裝手機，還能當作可愛的小背包，磁扣設計方便拿取物品，適合隨身攜帶各種小物品。

圖／威秀影城提供
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《腦筋急轉彎2》系列商品搶先即日起全台上市。凡購買1張《腦筋急轉彎2》2D電影票全票，即可享有加價購組合，搭配TITAN及IMAX等版本全票，價格依各區票價而定，詳情請參閱現場公告。快來威秀影城與《腦筋急轉彎2》全新角色一起體驗情緒的奇妙旅程吧！

圖／威秀影城提供
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