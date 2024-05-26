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狂吸2萬人次朝聖！整個城市縮小了 台北最熱門免費展覽《戰鬥之城》 「超逼真城市模型、108隻迷你人偶」細節滿滿超濃縮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）

整個城市被縮小了！歷時14年，由知名藝術家張立人完成的創作《戰鬥之城．終》展覽，打造了一個超逼真又細緻的微縮版城市，將建築、招牌、市容街景等擬真重現，讓觀展者變身巨人以新視角看這座再熟悉不過的城市，免費入場來趟細節之旅。

圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
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圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
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台北最新、最熱門免費看展點！由藝術家張立人打造的《戰鬥之城．終》於北師美術館成功開展，且吸引大批人潮朝聖打卡。展覽中能看到，藝術家張立人歷時14年的心血結晶，完成展出〈第一部：台灣之光〉、〈第二部：經濟奇蹟〉、〈第三部：福爾摩沙〉及外傳等一連串進程，把現實城市大致以1:12比例縮小，真實還原藝術家眼中所見和自身記憶中的城市印象，從熟悉街景、各式建築和招牌，再到超細節的紅綠燈、電線桿，滿滿台灣味全部濃縮。

圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
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圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
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整個展場共有3樓，觀展順序從B1放映室開始，展出影像作品《戰鬥之城》第一部和第二部，一天有6個場次；展場二樓是重頭戲8平方公尺的巨型城市模型和108隻《戰鬥之城》中所使用的角色；三樓則有分鏡手稿、拍攝道具等，每個空間都值得細品，一同進入一場探索與自我對話。此外，為讓觀展者體驗拍攝樂趣，特別開放室內場景中的「總統府」一景，可以自行創作紙偶並拍照留念喔。

圖／北師美術館粉絲頁
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󠀠󠀠該展覽人氣居高不下，開展僅三週就迎來近2萬人次參觀，為維護觀展品質與展品，自6/1起，觀展採網路預約優先參觀制，預約開跑日為5/29中午12點起，建議善用分流預約時段，節省寶貴時間的同時，還能擁有良好的觀展體驗。相關事項可見北師美術館粉絲頁或官網。

圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
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圖／北師美術館粉絲頁（攝影汪正翔）
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藝術家張立人《戰鬥之城．終》展覽資訊

展期：即日起～2024/7/21

地點：北師美術館

地址：台北市大安區和平東路二段134號

開放時間：週二至日10:00-18:00（週一休館）

門票：免費入場

粉絲專頁：https://www.facebook.com/MoNTUE2011

官網：https://montue.ntue.edu.tw/

圖／北師美術館粉絲頁
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