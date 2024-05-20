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7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！皮卡丘耿鬼統統有，預購方式1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／7-11提供
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7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！不論是耿鬼、皮卡丘還是伊布，全系列5款角色統統都有。現在預購才能買得到，寶可夢粉絲們趕快入手這款可愛到爆炸的產品吧！

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寶可夢Q萌外表搭配柔軟材質，超舒適

此次推出的「寶可夢三角抱枕」擁有Q萌的外表和柔軟的材質，無論是當靠枕還是抱枕都非常合適。不論是在沙發上追劇，還是在辦公室椅子上靠背，都能感受到寶可夢隨時陪伴在身邊，為生活增添更多樂趣！

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寶可夢抱枕ibon預購方式一次看

ibon預購時間從即日起至6月23日止，超過一個月的預購期不怕預購不到。預購方式分為兩種：一是將商品條碼至分店店員掃碼結帳；二是使用ibon機台，點選「寄貨/購物-門市預購-依目錄選擇-出版品-肖像商品2」，屆時原店取貨。

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另外請注意，詳細活動辦法依7-11公告為準。預購商品數量以各單店系統可接單的數量為準，售完為止。參與本活動即視同接受活動注意事項及相關規定，7-11保有隨時修正、暫停或終止本活動的權利。

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寶可夢 皮卡丘

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