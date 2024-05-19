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愛最大！「同婚五週年紀念市集」4大主題 還有伴侶攝影、歌手表演

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／愛情的模樣 The way we love臉書上社團
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自台灣擁有更多包容與多元，同婚合法化也來到五週年了！為了紀念這一個特別的日子，特別舉辦「同婚五週年紀念市集」，還有四大主題約20個攤位絕對愛最大。

圖／愛情的模樣 The way we love臉書上社團
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同婚4大市集主題，陪你談情說愛

此次市集將設有20個攤位，涵蓋愛情選品及性別友善市集。活動包括伴侶諮商、愛情拼貼工作坊、性教育學習、伴侶攝影、食農花藝、元宇宙交友以及身心靈淨化等，開啟愛情和伴侶關係的更多可能性。

圖／愛情的模樣 The way we love臉書上社團
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情歌舞台與愛的宣言短講

活動當天將有4組藝人演出情歌，包括Joyce、就以斯、巴查克、余佩真和晨悠，他們將以歌聲傳遞愛意。此外，還有關於生殖法、跨國同婚、性教育學習和婚姻平權的短講，邀請同性伴侶及倡議團體分享他們的故事，描繪出愛情的模樣。

圖／愛情的模樣 The way we love臉書上社團
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愛情的模樣 The Way We Love｜同婚五週年紀念市集活動

日期：5月25日（六）15:00-21:00

地點：臺北101水舞廣場

主辦單位：臺北市府民政局

合作單位： 台灣同志諮詢熱線協會、台灣彩虹平權大平台協會

圖／愛情的模樣 The way we love臉書上社團
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