樂高攜手IKEA推「家點樂高風」信義區展間！滿額再送樂高限量手機沙發支架
喜歡樂高與軟裝展間的一定要把握！台灣樂高首度與宜家家居攜手，在北市信義區推出「家點樂高風」展間，包含大象沙發「動物大遷徙」、電動升降桌「漫遊星際」等居家風格統統看得到，展期自今日起至5月31日，歡迎民眾免費參觀，拍照打卡都沒問題！
信義威秀中庭廣場現場設有台灣唯一「家點樂高風」展間，由樂高專業認證大師黃彥智設計，融合積木元素於大象沙發、「漫遊星際」電動升降桌、以及「空中花園」吊燈，馬上豐富居家想像空間。
不僅如此，活動期間在全台IKEA分店消費滿499元，再到樂高授權專賣店消費，即可獲得精選積木小包；同樣，於樂高專賣店消費後，憑發票至IKEA購買家具家飾，即可兌換獨家居家小熊噴霧瓶，此外，消費滿3,600元更可獲得限量版樂高沙發造型手機支架一個，買起來了！
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