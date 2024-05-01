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胖虎＋肥龍降臨港都！【我不是胖虎】期間限定店高雄夢時代開跑 6大打卡點記得拍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
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圓滾滾又可愛的胖虎下山來到高雄啦～【我不是胖虎】期間限定店從4/18到6/3進駐高雄夢時代，布置了6大打卡點，還帶著超過40款的龍年主題「肥龍」小物來幫大家加持，希望粉絲們能夠「龍虎精神」好運到，要想運勢長紅，還不快點到高雄夢時代打包這些開運小物！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
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一到高雄夢時代的快閃店門口，就可以看到胖虎、小虎和肥龍在山林間嬉鬧的「胖虎肥龍逗陣遊」，旁邊有胖虎騎在肥龍身上、遨遊在山谷的「胖虎肥龍遨遊區」，接著是肥龍將胖虎緊緊纏繞的「龍盤虎踞區」、「龍井區」、「龍騰虎躍區」，最後則是有著大扭蛋的「虎運連年區」，6大打卡區等著大家來拍好拍滿。看著體型圓圓的胖虎、小虎跟肥龍「相愛相殺」，嘴角都會不自主上揚、心情也跟著變好囉～

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除了要在打卡點拍個過癮之外，超過40款的週邊小物也別忘了挑一些帶回家，像是把肥龍胖虎穿上身、讓人活力滿點的「短T恤」，還有拯救冒汗飲料的「軟性珪藻土墊」，陪著大家出遊坐車、保你不累的「頸枕」，林林總總超過40款週邊，一定能挑到喜歡的，在龍年剩下的日子幫大家加持、好運連連！

【我不是胖虎-胖虎肥龍】期間限定快閃店

日期：4/18～6/3

地點：統一時代百貨 高雄店(高雄市前鎮區中華五路789號1樓)

營業時間：一～四11：00～22：00；週五及假日前一天11：00～22：30；週六及連續假日10：30～22：30；週日及假日10：30～22：00

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