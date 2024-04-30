免費抱走70公分達菲好友！全台獨家「達菲與好友春日友約」打卡點快閃 2日限定「午茶派對」甜點0元開吃

最萌達菲降落！全台獨家「達菲與好友春日友約」快閃打卡點現身SOGO忠孝館，粉嫩童趣的裝置喚起你的少女心，達菲和好友們統統有，拍照留念趁現在。週末還有「午茶派對」可以領取甜點午茶券、抽獎券，有機會把70公分大的Linabell帶回家！

圖／SOGO百貨粉絲頁

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「香港迪士尼樂園 達菲與好友春日友約」獨家打卡點就在SOGO忠孝館11樓，限時快閃到5/19，換上春日新裝的達菲和好友們齊聚一堂，機會難得免到迪士尼就能和達菲相見歡，粉絲們當然不能錯過囉！

圖／SOGO百貨粉絲頁

此外，快閃期間與達菲裝置拍照打卡，公開分享到FB/IG，並標註「#DuffyFanstasy」及「#SOGO忠孝館」，可憑SOGO APP兌換主題紙扇，共兩款。

圖／SOGO百貨粉絲頁

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而5/4、5/5兩日的13:30-14:00、15:00-15:30則有「達菲與好友午茶派對」活動，每場限50名，只要和達菲與好友春日友約裝置拍照打卡，就能領取甜點午茶券和抽獎券，試手氣免費抱走70公分的超大Linabell。另外，也有貼文留言抽「70公分大尺寸Cookie Ann」活動，活動可見SOGO百貨粉絲頁。

圖／摘自SOGO線上DM

「香港迪士尼樂園 達菲與好友春日友約」快閃資訊

日期：即日起～5/19

地點：SOGO忠孝館11樓

粉絲專頁：https://www.facebook.com/sogoyoung