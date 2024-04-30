免費抱走70公分達菲好友！全台獨家「達菲與好友春日友約」打卡點快閃 2日限定「午茶派對」甜點0元開吃
最萌達菲降落！全台獨家「達菲與好友春日友約」快閃打卡點現身SOGO忠孝館，粉嫩童趣的裝置喚起你的少女心，達菲和好友們統統有，拍照留念趁現在。週末還有「午茶派對」可以領取甜點午茶券、抽獎券，有機會把70公分大的Linabell帶回家！
「香港迪士尼樂園 達菲與好友春日友約」獨家打卡點就在SOGO忠孝館11樓，限時快閃到5/19，換上春日新裝的達菲和好友們齊聚一堂，機會難得免到迪士尼就能和達菲相見歡，粉絲們當然不能錯過囉！
此外，快閃期間與達菲裝置拍照打卡，公開分享到FB/IG，並標註「#DuffyFanstasy」及「#SOGO忠孝館」，可憑SOGO APP兌換主題紙扇，共兩款。
而5/4、5/5兩日的13:30-14:00、15:00-15:30則有「達菲與好友午茶派對」活動，每場限50名，只要和達菲與好友春日友約裝置拍照打卡，就能領取甜點午茶券和抽獎券，試手氣免費抱走70公分的超大Linabell。另外，也有貼文留言抽「70公分大尺寸Cookie Ann」活動，活動可見SOGO百貨粉絲頁。
「香港迪士尼樂園 達菲與好友春日友約」快閃資訊
日期：即日起～5/19
地點：SOGO忠孝館11樓
粉絲專頁：https://www.facebook.com/sogoyoung
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言