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寶僑「Tide洗衣膠囊」出包！ 好市多緊急召回「這區間購買」可退貨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝好市多官網、聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
圖／翻攝好市多官網、聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多消費者注意！台灣好市多也發出最新商品召回公告，曾於2023年9月30日至2024年4月5日期間購買「汰漬（Tide）洗衣膠囊春天草地香」會員，即日起可攜帶商品及會員卡至鄰近賣場辦理退貨。

由於近期美國知名家用品牌P＆G寶僑，在美國和加拿大市場發現包裝袋製程瑕疵，導致包裝袋無法有效閉合的問題，擔心兒童有接觸風險，因此主動回收特定批號的袋裝洗衣膠囊產品；包裝袋內的洗衣膠囊品質與安全無虞。

根據好市多最新商品召回公告指出，只要於2023年9月30日至2024年4月5日期間曾經購買「#1725160汰漬洗衣膠囊春天草地香39顆X4袋入」的商品，即日起皆可於鄰近賣場辦理退貨，須攜帶商品及會員卡。

圖／翻攝好市多官網
圖／翻攝好市多官網

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