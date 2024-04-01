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超萌白熊快閃店來了！「nagano market POP UP SHOP」扭蛋餐具與抱枕統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／nagano market POP UP SHOP 提供
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「nagano market POP UP SHOP」盛大開幕！踏入店內，絕對不能錯過的是那超巨大的漫畫牆。透過鮮活的圖像與生動的對話框，彷彿置身於nagano老師的插畫世界中，與角色們近距離互動！此次快閃活動匯聚了「經典熱銷商品」還獨家引進日本熱賣款新品，包括話題款和特展紀念商品，以及各式扭蛋、餐具、T恤、涼感寢具等生活周邊，一次滿足購物慾望！

圖／nagano market POP UP SHOP 提供
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據了解相關熱門商品在日本已經被搶購一空，一定樣把握台灣限定銷售囉。本次快閃活動自即日起至5月6日12時到晚上八時，入場整理券預計於每日上午11:00開始發放，視人潮及天候情況可能會有所調整。請隨時關注0% TAIPEI官方臉書粉專。

圖／nagano market POP UP SHOP 提供
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值得一提的是，注意遵循現場工作人員的指引，每人限領一張整理券，僅作為入場排隊順序之用，並不保證能購買到商品。而且商品數量有限，部分商品可能限量販售，故恕無法提供商品存量相關詢問，敬請見諒。

圖／nagano market POP UP SHOP 提供
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nagano market POP UP SHOP

活動時間：2024年3月29日（週五）至2024年5月6日（週一）

營業時間：12:00-20:00

地點：台北市赤峰街41巷9號 0% TAIPEI

圖／nagano market POP UP SHOP 提供
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