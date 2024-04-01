超萌白熊快閃店來了！「nagano market POP UP SHOP」扭蛋餐具與抱枕統統有
「nagano market POP UP SHOP」盛大開幕！踏入店內，絕對不能錯過的是那超巨大的漫畫牆。透過鮮活的圖像與生動的對話框，彷彿置身於nagano老師的插畫世界中，與角色們近距離互動！此次快閃活動匯聚了「經典熱銷商品」還獨家引進日本熱賣款新品，包括話題款和特展紀念商品，以及各式扭蛋、餐具、T恤、涼感寢具等生活周邊，一次滿足購物慾望！
據了解相關熱門商品在日本已經被搶購一空，一定樣把握台灣限定銷售囉。本次快閃活動自即日起至5月6日12時到晚上八時，入場整理券預計於每日上午11:00開始發放，視人潮及天候情況可能會有所調整。請隨時關注0% TAIPEI官方臉書粉專。
值得一提的是，注意遵循現場工作人員的指引，每人限領一張整理券，僅作為入場排隊順序之用，並不保證能購買到商品。而且商品數量有限，部分商品可能限量販售，故恕無法提供商品存量相關詢問，敬請見諒。
nagano market POP UP SHOP
活動時間：2024年3月29日（週五）至2024年5月6日（週一）
營業時間：12:00-20:00
地點：台北市赤峰街41巷9號 0% TAIPEI
編輯推薦
- 「貓福珊迪」限定快閃店4月登場誠品南西！6大打卡與限定周邊1次看
- 「紅球計畫」今起現身台南！ 連續10天「10條追球路線」懶人包
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言