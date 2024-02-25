捨不得用！7-11「史努比暖暖包」可愛大臉再出擊 加碼療癒新款「史努比玩酷口袋瓶」要收藏

史努比又來了！全球性療癒IP「史努比」再度攻陷你的荷包，於7-ELEVEN推出多款療癒小物，從能帶來溫暖的造型暖暖包、保溫提袋及保溫瓶，再到趣味十足的撲克牌，統統看得到史努比的可愛身影，粉絲們看到都忍不住直呼「太可愛了」。

圖／7-ELEVEN提供

史努比風潮一波接一波！近期氣溫變化大，7-ELEVEN攜手療癒小狗「史努比」推出一系列實用好物，除了有一定要搶的超萌「史努比暖暖包」外，還有「玩酷系列」新設計的掛飾保溫提袋、保溫瓶等。「史努比暖暖包」以大臉造型為最強亮點，可愛外型就算不怕冷也要收集起來；而「玩酷保溫瓶」則是隨手掌上杯設計，獨特杯身與可愛圖樣，讓你愛上喝溫水。

圖／7-ELEVEN提供

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想要擁有的朋友看這邊，暖暖包販售門市可點此見整理清單；史努比玩酷系列提袋及保溫杯則自即起至3/3晚上11:59止可於ibon預購，喜愛史努比的粉絲可別錯過囉！

史努比玩酷掛飾保溫提袋，預購價299元。圖／7-ELEVEN提供