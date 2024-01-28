超商夯什麼？7-11「療癒小物必搶清單」全公開 迪士尼、三麗鷗放大招 日本限定「KitKat小熊威化」首登台要入手

逛超商必搶！近期，7-ELEVEN推出許多又萌又療癒的可愛小物，像是「迪士尼絨毛花束」、「三麗鷗行動餐車」等讓粉絲搶著蒐集的周邊商品，就連日本限定的「KitKat LOVE小熊威化」也登陸台灣，助力準備在情人節表白的你。

7-ELEVEN限定門市販售「迪士尼絨毛花束」，售價299元/個。圖／7-ELEVEN粉絲團

7-ELEVEN「三麗鷗行動餐車」共有六款、款式隨機，售價250元/盒。圖／7-ELEVEN粉絲團

超商太好逛！備戰情人節，7-ELEVEN新推許多堪稱「告白神器」的可愛小物，包含上架即掀熱議的「迪士尼絨毛花朵」，有維尼、小豬、奇奇和蒂蒂等四款療癒周邊，鐵絲花桿可以自由凹折，將浪漫花朵變身髮飾或背包掛件；同為迪士尼系列且受到粉絲搶購的，還有「迪士尼福倒翁」，米奇、奇奇和蒂蒂三款都超可愛，背後還繡有不同的祝福吉祥話，限定門市販售，當作擺飾看著都好治癒。

圖／7-ELEVEN粉絲團

7-ELEVEN限定「2024福氣新星迪士尼福倒翁」，售價199元/個。圖／7-ELEVEN粉絲團

除了迪士尼超人氣IP外，喜歡三麗鷗的朋友也要衝啦！7-ELEVEN「三麗鷗行動餐車」盲盒爆萌登場，Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、酷洛米、帕恰狗及大耳狗款統統有，隨機出貨刺激有趣，三麗鷗大明星們除了化身小車車外，每台還附贈一個小公仔，死忠粉絲絕對要收集起來。

圖／7-ELEVEN粉絲團

圖／7-ELEVEN粉絲團

此外，7-ELEVEN不僅有各式可愛小物、公仔，情人節必備巧克力也火熱開賣，連續兩年賣爆、日本限定的「KitKat LOVE小熊威化」正式登陸台灣，可愛微笑小熊及愛心氣球造型，搭配隨機出現的「THX」、「I❤️U」、「FOR U」字樣，增添了拆盲盒的驚喜感，即日起至2/20，還有指定商品任選二件79折/三件75折的優惠活動，選禮物免糾結，到巷口超商挖寶超方便。

圖／摘自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」臉書社團 網友雷寶寶