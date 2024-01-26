孩子們玩尾牙！兒童智能攜手微風南山 龍年首發「兒童尾牙宴」守護童心

孩子們也有尾牙宴！ 兒童智能品牌myFirst與微風南山百貨商場攜手舉辦了充滿過年氣氛的「HI Dragon, Byebye Rabbit」兒童尾牙宴，活動中透過各項實體手作，如包餃子、作春聯、抽元寶等活動，進一步增進親子互動成長。

圖／寶貝夢工廠提供

myFirst 與多項親子產業合作，農曆年前週末在微風南山百貨商場和小星星兒童牙醫診所，舉辦一系列精彩絕倫的兒童活動，旨在讓小朋友們理解爸爸媽媽工作時為什麼會有尾牙要參加，進而理解尾牙犒賞的背後涵義與爸媽辛苦工作的精神，延續活潑開心的愉悅心情，甚至熱情贊助了3D列印筆等獎項獎品。

圖／寶貝夢工廠提供

在這次系列活動中，孩子安全地接觸新知識以及一系列兒童3C科技產品，參加的親子們都有機會親身體驗兒童相機和3D列印筆實體操作，親子之間都能更加瞭解新時代如何與安全數位更緊密的連結！