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快朝聖！樂高首推龍年解謎闖關活動 在台北統一時代百貨陪粉絲到春節

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／統一時代百貨台北店臉書
圖／統一時代百貨台北店臉書

再不到一個月就是農曆過年啦，為了即將到來的龍年，台灣樂高推出「龍躍拼新春」的尋寶新春活動，從1/19到2/14在【台北統一時代百貨】2樓夢廣場等大家，除了情境解謎的闖關體驗活動，更新推出數款龍年限定的積木組合，還有大師設計的限量滿額禮，想參加活動和入手新玩具的粉絲可要手刀到場。

圖／統一時代百貨台北店臉書
圖／統一時代百貨台北店臉書

圖／統一時代百貨台北店臉書
圖／統一時代百貨台北店臉書

台灣樂高首次結合情境解謎打造出四大關卡闖關體驗活動，讓4到14歲的小朋友變身小勇士，一起上神龍山、尋找龍珠通過關卡，考驗觀察力、益智闖關到拼砌技巧等綜合能力，在過程中創造美好的龍年回憶！現場還有放大30倍的龍年限定積木拍照打卡點，活動將持續到2/14，春節時也能帶著家人、好友、情侶到場打卡拍照。

圖／統一時代百貨台北店臉書
圖／統一時代百貨台北店臉書

另外，樂高快閃實體店也推出限定優惠，有「新春積木 4in1」、「積木造型馬克杯」、「新春福鶴」、「龍年紅包春聯組」、「龍年限定積木組」等消費滿額禮，還有限量500份、由樂高專業認證大師 黃彥智 X Toy World 設計的「樂高 ® 平溪天燈積木」，過年要買禮物犒賞自己或是送親友的粉絲們手腳要快。

樂高「龍躍拼新春」實境解謎活動

地點：台北統一時代百貨 2樓 夢廣場(台北市信義區忠孝東路5段8號)

日期：1/19～2/14

平日：13：00～21：00(最後入場時間20：30)

假日：12：00～21：00(最後入場時間20：30)

除夕：12：00～17:00

台北限定贈禮：樂高 ® 專業認證大師 @黃彥智 X Toy World 作品 – 樂高 ® 平溪天燈積木

圖／統一時代百貨台北店臉書
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