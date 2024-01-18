美國好市多出手抓「共享會員卡」結帳多1步驟　台灣是否跟進？業者回應了

美式賣場好市多（Costco）是國人喜愛的賣場之一，不過，近日傳出為打擊「共用會員卡」，美國門市的自助結帳櫃檯要求消費者除出示會員卡外，同時也要秀出有照片之身分證件。對此，台灣好市多是否跟進，業者稍早也做出最新回應！

據《CNN》報導，美國好市多近日發現，許多非會員卻使用會員卡消費，尤其是在擴大自助結帳範圍後，為了杜絕這些「共用會員卡」行為，美國好市多日前宣布，會員在自助結帳時，除了拿出會員卡之外，還要提供有照片證件證明方便查核身分。同時也在美國少數門市測試全新辨認系統，要求會員在入口處掃描會員卡，此舉將加速入店流程及加快結帳流程。

消息傳出後，台灣會員關心台灣門市是否跟進美國好市多進行更加嚴謹的身份認證？台灣好市多表示：「好市多是會員制的量販倉儲式賣場，會員卡需本人才可做使用，如果在各項服務上有更動，好市多皆會主動告知會員。」