那些要注意的事！盤點「過年6大禁忌」不踩雷 吃對「開運食物」招財又納福

即將迎來農曆新年，每到這個時節都要盤點複習一遍「過年開運妙招及禁忌」，以下整理了過年期間的6大禁忌與5種容易取得的開運食物，一整年的好運滾滾來。

圖／pexels

過年6大禁忌要注意！

⬤ 剪指甲、剪頭髮

過年盡可能不碰尖銳物品，因傳統說法認為尖銳物代表「剪斷」好運及財運。

⬤ 送單數禮

禮物或禮金應成雙成對，避免出現單數，用以祈福好事成雙。

⬤ 打破東西

為避免「破財」、「破運」，若不慎打破即說「歲歲平安」。

⬤ 看醫生、傷病

傳統認為因此代表整年會有血光之災，有壞兆頭的意涵。但如果真有身體不適，還是建議視情況就診，勿過度迷信。

⬤ 欠錢、借錢

「債不能欠過年」，用來為新年財路開好頭。向人借錢則有「為錢所苦」的不吉象徵。

⬤ 生氣或惡言相向

過年期間保持好心情、多說吉祥話，為新年帶來好氣場。

過年開運吃什麼？

⬤ 發糕

「發」意味發大財，傳統認為發糕裂縫越開，財富就越多。不同顏色的發糕也各有象徵，如黃色代表黃金、白色代表白銀等。

⬤ 橘子

發音與「吉」相似，代表大吉大利，一顆顆也有「財源滾滾」的吉利之意。

橘子。圖／pexels

⬤ 餃子

餃子形狀如同「金元寶」，象徵招財進寶，期許財源滾滾。

⬤ 長年菜

吃法是將長年菜完整從頭吃到尾，帶有長命百歲的意涵。

長年菜。記者吳致碩／攝影

⬤ 魚或全雞

過年餐桌必備，魚料理代表「年年有餘」，記得不能吃光喔！而雞的每個部位則有不同象徵，像是雞腳「抓住財富」、雞翅「事業高飛」、雞屁股「有頭有尾」等，另外由於雞的台語發音與「家」相同，因此全雞也有為全家帶來平安之意。

※ 提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！