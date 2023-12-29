「桃園星際城跨年」驚喜卡司再加碼！活動交通攻略解鎖一次看

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2024桃園星際城 STAR UP」跨年晚會將於12/31 (日) 晚間7點在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦。除了近期已公布的卡司陣容，包含動力火車、丁噹等華語實力派歌手及壓軸演出的超人氣韓團 N.Flying 李承協、柳會勝之外，桃園市政府觀光旅遊局再加碼宣布新生代男團「AcQUA 源少年」確定加入桃園星際城 STAR UP 跨年晚會行列，共14組人氣歌手團體，準備 High 翻桃園星際城！

市府跨局處近期加強活動配套準備，祭出更優化的交通疏運措施，包含散場時段「免費接駁車」從2線增為4線，另也協調公車業者延後收班，此外，「機場捷運」推出41小時不休班服務，臺鐵也推出跨年區間車加開服務，市府盤整各項交通資訊並推出跨年交通攻略懶人包，歡迎民眾來到會場一起享受精彩跨年夜。

▲韓團 N.Flying 李承協、柳會勝壓軸演出。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

韓團 N.Flying 李承協、柳會勝壓軸演出 陪伴桃園倒數賞煙火！

「2024桃園星際城 STAR UP」跨年晚會邀請多達14組藝人接力開唱，除了多組華語實力派歌手獻唱膾炙人口的暢銷好歌以外，今年更邀請到超人氣韓團 N.Flying 李承協、柳會勝擔任桃園跨年壓軸，兩人將從跨前到跨後全程參與，要用歌聲讓現場民眾大飽耳福，主辦單位也將為跨海跨年的兩人安排驚喜橋段，不僅要拉近偶像與現場民眾的距離，也將藉此機會讓兩位認識桃園，此外，兩人也將在舞台上與張市長一起倒數迎新及欣賞炫麗100秒煙火秀。跨後韓團熱力更將持續燃燒，繼續用滿滿的舞台魅力填滿桃園星際城！

AcQUA 源少年驚喜獻唱 Luxy Boyz 藝術表演讓現場科幻感再升級

為了讓民眾盡情跨年，市府觀旅局再加碼宣布，由台灣知名選秀節目出生的新生代大勢男團「AcQUA 源少年」將登上2024桃園跨年星際城舞台，成為本次桃園跨年第14組演出藝人，「AcQUA 源少年」為這次桃園跨年精選歌單，做足準備，將在晚會中帶來他們最具代表性的熱血曲目，傳遞屬於他們的「超能量青春感」。除了歌唱節目之外，今年也邀請到亞洲知名的台灣藝術表演團體 Luxy Boyz 到場，他們將用前衛的舞蹈藝術讓整個跨年晚會的科幻感與未來感再升級，帶來震撼的視覺饗宴！

▲2024桃園星際城跨年晚會-交通管制措施。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

跨年活動交通攻略 接駁車／機捷／台鐵 民眾等車不孤單！

桃園市政府為了讓民眾盡情享受跨年晚會，不僅延續往年的交通便民措施，例如在大眾交通工具的規劃上，民眾可利用紅線(桃園線)與綠線（中壢線）共2線「免費接駁車」，「機場捷運41小時不休班」、「高鐵直達」及「市區公車」等方式前往會場，以及在停車規劃上，有「免費汽、機車停車場」及「部分道路開放紅黃線停車」等措施，今年的交通規劃比起以往更優化，例如散場時段，「免費接駁車」另加開藍線（大溪線，走5096公車路線）與黃線（龍潭線，走5053公車路線）各1班車，以及協調市區公車統聯208（往八德方向）1班車延後收班，並皆於1月1日凌晨1點從高鐵桃園站月台發車。跨區與跨縣市的民眾，可搭乘接駁車銜接台鐵返家，台鐵1/1凌晨加開跨年散場區間車，北上民眾建議可搭乘1022區間快車（新竹往松山），南下民眾建議可搭乘1305（松山往新竹）、1309（台北往新竹）、1313（松山往新竹）的區間車。

▲2024桃園星際城跨年晚會-時間表。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

另外，為了讓民眾跨年散場不孤單，桃園大眾捷運(股)公司將出動活潑有勁、青春洋溢的「桃氣午夜天」，於跨年晚會散場之際，在 A18高鐵桃園站穿堂層和參加跨年候車準備回家的民眾互動，延續晚會熱鬧氣氛及疏解排隊等候情緒，維護大家乘車安全，直到人潮疏運結束為止。此外，散場民眾也可至夜貓子美食市集大快朵頤，現場將有超過5、60攤美食攤位與餐車，歡迎相約續攤宵夜場，歡慶2024第一天！

市府觀光旅遊局提醒，活動當日會場周邊將進行道路交通管制，請開車民眾出發前先至「2024桃園跨年晚會」活動官網查詢交通管制相關訊息。「2024桃園星際城 STAR UP」跨年晚會全程將由年代 MUCH 台、MOD 壹綜合、壹電視新聞台 YOUTUBE、亞洲電台、飛揚電台及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園 Facebook」進行直播，歡迎民眾收看。更多晚會資訊將公布在「2024桃園星際城 STAR UP」跨年晚會活動官網及「樂遊桃園 Facebook」。

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