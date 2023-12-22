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朝聖打卡去！ 台中超吸睛「街頭彩繪變電箱」偽裝電腦、咖啡機 網讚：終於不是山水畫了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團、鐘金水臉書
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團、鐘金水臉書

台灣路上隨處可見的綠色變電箱，外觀經常以山水畫作美化，近日有網友po出台中有一條路上卻出現超可愛的變電箱，外觀彩繪偽裝成電腦、咖啡機、烘碗機等，還有貓咪出沒，原來是台中頂寮里長爭取經費，將街頭上的變電箱大改造，讓網民大讚「好有創意」、「終於不再是山水畫了」。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

有網友在「路上觀察學院」臉書社團PO圖分享「路邊變電箱的偽裝」，照片中原本該是綠色的變電箱，外觀被彩繪成各式各樣可愛的圖樣，有電腦、咖啡機、烘碗機、飲料罐、櫃子等模樣，還加入了貓咪、猴子等動物，讓彩繪相當活潑、十分逼真可愛。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團、鐘金水臉書
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團、鐘金水臉書

據了解，變電箱位於台中市梧棲頂寮里街頭上，是頂寮里長鐘金水花了二年多時間與公部門溝通及爭取經費，將里內變電箱彩繪美化的成果，更把大型水族箱、遊樂機台、提款機等搬到大馬路旁來。

圖／翻攝鐘金水臉書
圖／翻攝鐘金水臉書

網友們看了紛紛大讚美化市容，表示「畫的好逼真，超強」、「希望所有變電箱都該效法」、「WIN98耶 好懷念喔」、「有貓就是讚」、「梧棲區超多的，可愛到爆」、「原來電箱也可以弄得那麼美！」。

圖／翻攝鐘金水臉書
圖／翻攝鐘金水臉書

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