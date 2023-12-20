百萬卡友注意！ 好市多宣布「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

好市多卡友福利來了！ 使用好市多會員聯名卡刷卡購物，可以獲得「好多金」折扣金，往年多半在8-9月期間才能作消費折抵，自今年賣場與富邦銀行合作後，則更新為每年的1-2月份可進行折抵。最新官方粉絲團宣布「1福利」，自即日起Costco富邦聯名卡好多金「提前開放店內消費折抵」！

台灣好市多。好市多／提供

近日有網友於《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團指出，登入富邦銀行App查詢Costco好多金，可用金額高達6847元，本來依照規定是2024年1月1日才可以折抵使用，但他到好市多官方粉專發現，開放折抵時間提前到12月19日，令他開心不已，直呼過年有加菜金了。

以往好市多折扣金是8-9月才能折抵，而今年開始Costco富邦聯名卡的回饋金，新規改成每年的1至2月啟動，會員可用手機下載「富邦行動銀行」App，進入App後點選左上選單，選取信用卡／簽帳金融中的「最新好多金查詢」，輸入使用者密碼即會顯示好多金金額，一般折抵期間為2024年1月1日至2024年2月29日止。

官方粉專《台灣好市多》最新發文指出，Costco富邦聯名卡提早開放好多金折抵了，即日起至2024年2月29日止，「快把握折抵期間，到賣場使用好多金購買聖誕節及跨年派對的裝飾及美食吧！」。

消息一出，網友紛紛查詢自己的好多金並回應「我以為跟國泰世華一樣是每年的8至9月」、「好多金能在年節時使用真的是很貼心」、「我也上去查了，已經可以抵我下次全部的消費了。」