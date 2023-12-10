「快龍+皮卡丘純金徽標」1個15萬！寶可夢中心台北現場直擊　開幕紀念商品售價一次看

文／蔡瓅萱

「Pokémon Center TAIPEI」（寶可夢中心台北）於今（8）日在新光三越台北信義新天地A11 3樓盛大開幕！當初傳出台灣即將開設第一家寶可夢中心時，就已經引發大量關注和討論，開幕日確定後更是讓許多粉絲都非常興奮期待，甚至有人凌晨就前往現場排隊等候。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「Pokémon Center TAIPEI」近一個月的網路聲量有9,405筆，趨勢圖中可以看見在Pokémon Center TAIPEI公布開幕日期、地點的11月24日，以及開幕前夕12月8日，這兩天的網路聲量都形成高峰，並且相關討論還在不斷攀升。究竟Pokémon Center TAIPEI有哪些讓人為之瘋狂的特色呢？一起來看看吧！

▲「Pokémon Center TAIPEI」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從電梯開始打造滿滿氛圍

在前往Pokémon Center TAIPEI的路上，沿途就可以看到超多可愛的寶可夢精靈們，不只A11館外掛著超可愛的快龍、皮卡丘海報，電梯門也貼上了皮卡丘與快龍。位於Pokémon Center TAIPEI入口處前的電扶梯，更是特別裝上了黃色燈帶，以及一整排各種不同造型的皮卡丘，讓人還沒入店就已經先被萌翻。

▲從新光三越台北信義新天地A11館外開始，一直到電梯、手扶梯都貼有可愛的寶可夢海報。

image source: 《DailyView網路溫度計》

超大快龍、皮卡丘鎮店雕像

一到Pokémon Center TAIPEI門口，就可以看見一隻巨大的快龍雕像，一旁還有一隻皮卡丘跟著一起鎮店，搭配雕像身後的螢幕，在聲光效果的加乘之下快龍彷彿乘風飛翔，光是店門口就超級好拍，重點打卡處千萬別錯過！

▲Pokémon Center TAIPEI門口設有巨大的快龍、皮卡丘雕像。

image source: 《DailyView網路溫度計》

▲Pokémon Center TAIPEI門口設有巨大的快龍、皮卡丘雕像。

image source: 寶可夢台灣官方提供

鈍金打造徽標 售價15萬臺幣

一進入店內，各式各樣超可愛的寶可夢商品馬上映入眼簾，其中造型精緻小巧卻價格不斐的「純金徽標」是討論度超高的重點商品之一。以純金打造的寶可夢徽標，上面印有快龍、皮卡丘及神奇寶貝球的圖樣，小小一個要價15萬元臺幣，雖然昂貴但也是不少人想要收藏的夢幻逸品。

▲Pokémon Center TAIPEI店面販售許多周邊商品。

image source: 寶可夢台灣官方提供

▲開幕紀念商品「純金徽標」售價15萬元臺幣。

image source: 《DailyView網路溫度計》

限定版鳳梨皮卡丘、水果籃快龍

這次Pokémon Center TAIPEI也推出限定販售玩偶，用繽紛的熱帶水果為皮卡丘和快龍帶來滿滿活力！戴上鳳梨眼鏡、揹著「甜竹竹」的皮卡丘（760元／隻），以及端著甜竹竹水果籃的快龍（1420元／隻），超可愛的開幕紀念商品，身為寶可夢迷絕對要入手！

▲開幕紀念商品鳳梨皮卡丘、水果籃快龍。

image source: 《DailyView網路溫度計》

▲Pokémon Center TAIPEI店面販售許多周邊商品。

image source: 寶可夢台灣官方提供

科技互動裝置

在Pokémon Center TAIPEI中，也有著有趣的科技互動裝置。除了放上不同面板就可以看見不同寶可夢遊戲預覽畫面的機臺外，也有點擊螢幕就可以看到各種寶可夢精靈詳細介紹的互動面板，在購物之餘可以把握難得的機會好好好體驗。

▲現場設有科技互動裝置。

image source: 寶可夢台灣官方提供

▲現場設有科技互動裝置。

image source: 《DailyView網路溫度計》

開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」

許多人直衝寶可夢中心的最大重點，就是開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」。只要在Pokémon Center TAIPEI消費，或是憑新光三越App、當日新光三越台北信義新天地的紙本銷貨明細，就有機會可以獲得，各位寶可夢大師們快點衝一波吧！

【寶可夢中心台北】

領取方式：凡至寶可夢中心台北消費，即可獲得特典卡乙張。

領取時間：12月8日（五）至特典卡發放完畢為止。

領取地點：寶可夢中心台北結帳櫃台

【新光三越台北信義新天地】

領取方式：憑新光三越App（已定綁定會員）或當日新光三越台北信義新天地的紙本銷貨明細（不限金額），即可獲得特典卡乙張。

領取時間：12月8日起，依各分館不同，每日11:00-21:00。

領取地點：

A9館9F贈品處（12月8日至12月12日）

A8館B1秘密基地（12月8日至12月15日）

A11館6F贈品處（12月8日至發完為止）

A4館3F貴賓中心（12月8日至發完為止）

A9館8F贈品處（12月13日至發完為止）

A8館7F贈品處（12月16日至發完為止）

▲開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」領取規則。

image source: 台灣寶可夢官方網站

開幕紀念商品價格一覽表

純金徽標／150,000元

寶可夢悠遊卡／100元

毛絨玩具（快龍）／1,420元

毛絨玩具（皮卡丘／胖丁／熊寶寶）／760元

貼紙套組／260元

紙膠帶套組／290元

箱型便利貼／380元

橡膠掛繩（皮卡丘／快龍／胖丁／熊寶寶）／240元

側開筆記本／260元

A4文件夾／80元

徽標胸針／210元

Shupatto環保袋／700元

附拉鏈毛巾／320元

浴巾／1,140元

墊子／1,040元

茶壺／1,010元

附蓋濾茶杯／700元

便當袋／790元

餐墊餐具套組／730元

杯套／410元

杯套環保袋／410元

附蓋環保吸管（皮卡丘／熊寶寶）／510元

▲Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。

image source: 台灣寶可夢官方網站





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月08日至2023年12月07日。