「台北耶誕愛無限」點亮新生南路！拍美照抽拍立得 消費滿百抽生活精品

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023台北耶誕愛無限」活動開跑！日前大安森林公園11號出入口耶誕樹主燈及新生南路上五大燈區點亮，並由各教會長老及牧師為台北市禱告祝福。台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）也攜手公館、永康兩大商圈，推出「滿額抽好禮」活動，獎品有 Dyson 吹風機、Apple Watch 等，邀請旅客漫步新生南路巷弄，也前往周邊商圈走逛，感受冬季台北的濃厚節慶氣氛。

▲五大燈區即日起至2024/3/3每天17:00-22:00亮燈。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

在新生南路一至三段的天堂路，活動透過燈飾妝點、健走報佳音，並結合周邊商圈，讓市民與遊客感受濃濃耶誕氣氛。世界各地在12月歡慶聖誕節都有不同方式，像是芬蘭有聖誕老公公，烏克蘭用蜘蛛網裝飾聖誕樹，日本則吃炸雞慶祝，每個地方都有不同文化。除了今天的「耶誕愛無限」，在信義商圈的「繽紛耶誕玩台北」活動也開跑，台北各地都感受到濃厚節慶氛圍。

▲台北捷運公司於大安森林公園11號出入口，打造9公尺高大型聖誕樹。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹「2023台北耶誕愛無限」，五大燈區坐落於有「天堂之路」美名的新生南路，分別位於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會及台北真理堂，各有不同的絕美造型燈飾，包含耶誕彩球造型布置的閃耀長廊、超萌巨型熊、粉紅芭比小鹿、可愛綿羊和浪漫巨型愛心；此外，12月也有許多教堂布設美麗燈飾及舉辦各式精彩活動一同歡慶，包含信友堂、靈糧堂及懷恩堂等；同時台北捷運公司也於大安森林公園11號出入口，打造9公尺高大型聖誕樹，形塑獨特街景藝術。五大燈區即日起至2024/3/3每天17:00-22:00亮燈，其中更配合耶誕節及跨年夜，於12/24、12/25及12/31，貼心延長亮燈至凌晨2時，讓閃亮繽紛的燈區，陪旅客度過歡樂假期，留下美好回憶。

▲閃亮繽紛的燈區，陪旅客度過歡樂假期。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步表示，為將人潮帶進商圈，今年與永康及公館商圈合作，推出集點抽獎活動，即日起至2024/1/15，旅客使用台北通APP到指定合作店家單筆消費滿100元即可獲得1點，3點兌換1次抽獎機會，累計10點還加碼獲第4次抽獎機會，獎品包含 Dyson 吹風機、Apple Watch 等。首波抽獎更結合台北自來水事業處，加碼抽出PS5遊戲主機數位版、iPad 10、雀巢膠囊咖啡機，邀請旅客走訪浪漫璀璨燈區後，順遊周邊店家、品嚐美食。

▲2023台北耶誕愛無限系列活動即日起正式起跑。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

此外，觀傳局還推出「美照徵件」活動，旅客於新生南路上五大燈區或宗教建築拍照，上傳個人IG、公開分享，並標記 @taipeitravel、#2023台北耶誕愛無限 及 #天堂路，完成指定條件就有機會抽中拍立得、熊讚造型悠遊卡，活動自即日起至2024/1/15，詳細辦法可至「台北旅遊網」FB查詢。

此外，12/23也將舉辦「健走報佳音」活動，自真理堂出發，終點為自來水園區思源街口廣場，沿途報佳音、發送耶誕小禮物，迎接耶誕佳節到來。

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