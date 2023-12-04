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快閃一個月！【真珠美人魚】20週年活動登陸誠品南西 限定拍貼機、必收夢幻商品一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／FanFans 粉粉 提供
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真珠美人魚已經20週年啦！聽到大家的心聲、一直敲碗想要的全新系列商品終於來了，都出現在誠品生活南西店的主題快閃店中，有耳環、項鍊、戒指等公主風飾品，還有夢幻水晶貝殼包，都是必收的超生火商品，20週年的限定拍貼機也準備好了，只有快閃一個月，粉絲們快排好行程出門朝聖囉！

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這次【真珠美人魚】20週年紀念系列飾品中，耳環除了有露亞的粉色鋯石款，波音和莉娜則是使用粉藍和粉綠鋯石，再搭配小貝殼，一次就能入手三種不同造型；貝殼項鍊則推出綴有三色鋯石，或是鑲有代表七位美人魚公主的七彩款可選擇，細緻有質感，是值得帶走的一款；另外還有夢幻的水晶貝殼包，貝殼造型的透明硬殼包，貼心附上了可拆的內袋，搭配兩種長度的珍珠鍊條，想要肩背或是當手提包都行。最後，別錯過到「20週年限定拍貼機」留下一組與美人魚們的回憶照片。

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除了飾品和貝殼包外，還有魚尾巴飲料提袋、小波及露亞的Q版絨毛娃娃、可錄音30秒的麥克風造型筆，和公主們的絨毛貝殼吊飾、皮革掛繩等週邊，這些商品也會在官網同步販售，讓無法到場選購的粉絲也不用擔心買不到，滿額還能享免運優惠，快讓2023年歲末美好時光結束在美人魚的世界裡吧！

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真珠美人魚快閃店-誠品生活南西

快閃期間：2023年12/1～2024年1/2

營業時間：週日～四11：00～22：00，週五、六11：00～22:30

誠品生活南西店一樓(台北市中山區南京西路14號)

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