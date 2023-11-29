信義區必打卡點！ Bellavita 3.5米高純白聖誕樹、銀白森林、雪影耶誕造景絕美亮相

每到聖誕前夕，粉絲必朝聖的 BELLAVITA寶麗廣塲聖誕造景已正式亮相，今年回歸全白詩意空間，將一樓廣場中庭變成銀白森林，還有3.5米高的純白聖誕樹藏在禮物盒中，浪漫雪影滿佈，準備攻佔相機容量囉！

圖／BELLAVITA 寶麗廣塲提供

繼BELLAVITA上回引起熱議的「寶麗奇幻沙漠」後，最新帶來相當有質感的聖誕佈景，一樓中庭帶來巨型鏤空藝術裝置，周圍環繞著白色雪鹿、北歐風純白聖誕樹，讓旅客走進圓弧拱門，與夢幻白色聖誕樹合影留念。

圖／BELLAVITA 寶麗廣塲提供

3.5米高的聖誕樹坐落於禮物盒般的箱型造景中，與四周的動物剪影共舞，鏤空的空隙還能引進場域中的陽光元素，讓冬日和煦陽光更加集中，還有普普風立體銀白雪球遍佈於廣場中，讓民眾們遊走美拍整片銀白森林。

BELLAVITA寶麗廣塲耶誕裝置陳列，從即起至展出至明年1/1止，而12/9至12/25正式檔期期間，還有抽獎尋寶、滿額禮回饋等活動，把握機會出發打卡、美拍一波吧！

圖／BELLAVITA 寶麗廣塲提供

圖／BELLAVITA 寶麗廣塲提供

BELLAVITA 銀雪光影聖誕奇跡

地址：台北市信義區松仁路28號1

日期：即日起～2024/01/01

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