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骨灰罈紅茶輸了！ 好市多驚見「巨大蠟燭」更莊嚴 千人朝聖秒想歪

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聯合報系資料照、翻攝好市多costco網站
圖／聯合報系資料照、翻攝好市多costco網站

超越紅茶罐！ 美式賣場好市多（Costco）販賣品項衆多，過去有某一款早餐茶品牌，因包裝神似「骨灰罈」，引發網友熱議，近日有人發現一款超巨大的蠟燭，由於尺寸太巨大，單手根本拿不起來，只好用雙手捧，讓網友們看了馬上想歪，直呼「超像骨灰罈！」、「紅茶罐輸了」。

「骨灰罈紅茶」話題始祖。圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說臉書社團
「骨灰罈紅茶」話題始祖。圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說臉書社團

IG粉專「台南美食大口吃，大口玩台南」近日拍影片介紹，好市多新推出一款香氛蠟燭，這款超巨大蠟燭重達1,502公克，尺寸大到單手無法拿起來，必須用雙手捧著，再加上蠟燭外型不禁令人想歪，小編急忙補充說「請不要黑白想！突然覺得這款很適合當交換禮物」。

貼文一出，吸引將近5千人朝聖，網友們紛紛留言「這有含位子嗎」、「你端這樣，很難不讓我亂想」、「紅茶罐輸了」、「上面貼上朋友的大頭照就很完美」、「一鞠躬、再鞠躬、蠟燭放回」、「阿嬤哩金罵底兜威」、「這個我有看到，真的很像骨灰罈哈哈」、「很適合當交換禮物」。

圖／翻攝好市多costco網站
圖／翻攝好市多costco網站

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骨灰罈紅茶 好市多

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