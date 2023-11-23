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一開店就瘋搶！ 好市多黑五「999.9財富女神金條」秒殺、「這電器」10分鐘完售

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聯合報系資料照、翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
圖／聯合報系資料照、翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

美式賣場好市多(Costco)年度盛事「黑色購物節」於本周盛大登場，目前23日活動來到第4天，已祭出多達400樣商品最低下殺3折起；今傳出現砍省9000元的999.9財富女神金條五盎司「一開店就秒殺」、16公升雙變頻除濕機降價3200元也傳出台南分店「10分鐘就完售」的盛況。

圖／好市多官方
圖／好市多官方

好市多昨搶先公布今(11/23)第4彈優惠品項，其中最受矚目的「999.9財富女神金條五盎司」售價324,399元，現省高達9000元，數量限量，今傳出好市多一早開店就立刻被秒殺，店員立刻將商品以及價格牌下架。

圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

而另一家電「LG 16公升雙變頻除濕機」降價3200元優惠同樣受關注，不少人在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享這款商品，一堆會員衝到現場搶買除濕機，有人表示「台南10分內完售」，不少會員也回報「一堆人狂搬，很多店都完售了」。

圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

好市多黑色購物節即起至11/26，限時7天登場，超過400款折價商品、超殺優惠民眾瘋搶，全台門市營業時間提早於周一至周四上午9時開門、周五至周日為上午8時開門，每日下午5時也將在台灣好市多官方臉書及IG、下午6時在好市多APP搶先公布隔日精選優惠商品，讓民眾搶先作功課、列購物清單衝一波。

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