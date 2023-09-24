有夠猛！超商驚見iphone15現貨 裸放貨架令眾人呼：被偷會哭死

iphone超商上架？有位網友在臉書社團PO出iphone15現貨照片，沒想到地點竟是7-ELEVEN，且是直接擺在貨架上，旁邊還有午後紅茶等超商常見商品，因此也格外顯眼。而該貼文一曝光，就吸引不少人按讚表示「超商跟潮流」，但也有人認為可能是新的行銷手法。

超商示意圖。圖／7-ELEVEN提供

逛超商驚見iphone15現貨！有網友分享閨蜜在7-ELEVEN看到iphone15的景象，貨架上放有6盒iphone15，讓人直呼「很跟潮流」，同樣掀起網友熱議，不少人紛紛發出「超狂」、「真假？7-11賣手機了」、「有夠猛」等驚呼。此外，由於照片中的iphone直接裸放於架上，因此也有網友回應「這被偷走應該會哭死吧」、「記得有開預購，不過這樣放也太猛了」，另有人推測應是空盒或樣品。不過，能在超商看到近期眾人瘋搶的iphone15，還是令人直呼「什麼都賣，什麼都不奇怪」，意外吸引眾人目光及討論。

圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享(網友Winni Peng)

延伸閱讀：

．超商「關東煮」突然不夯了？ 網揪這一點關鍵：還不如吃便當

．一整年霜淇淋買1送1！全家「隱藏版優惠」曝光 每檔新口味都能買一送一開吃