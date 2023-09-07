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買嘸了！「大同寶寶icash」眨眼版限量下殺99元，內行人：搶到賺到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自博客來、全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區(網友林逸嫻)
圖／摘自博客來、全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區(網友林逸嫻)

手速不夠搶不到！icash時常推出創意造型，昨(9)日晚上有網友在臉書社團曬出一款「大同寶寶icash」，除了極具代表性的大同寶寶公仔造型外，有別以往穿戴整身金色裝扮格外獨特，該網友表示「好開心，用99元買到」，引起其他網友詢問「在哪買？」

網友分享幸運買到99元的大同寶寶icash。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區(網友林逸嫻)
網友分享幸運買到99元的大同寶寶icash。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區(網友林逸嫻)

買不到了！網友分享的這款大同寶寶icash是「金色眨眼版」，原特別版在博客來售價一個390元，而金色眨眼版則推出大特價只要99元，加上運費也只要139元，讓有搶到的網友慶幸「剛剛直接壓秒搶，差點搶不到」。而貼文一出，引來不少網友詢問哪裡買，但目前已販售完畢，想要購入還得看運氣。

左為金色眨眼版、右為金色特別版。圖／摘自博客來
左為金色眨眼版、右為金色特別版。圖／摘自博客來

此外，網上也已出現翻倍賣的情形，有識貨的內行人透露「光是基本款就要100，造型都要300多了」，表示能以99元買到金色眨眼版屬實幸運，而沒搶到的網友也幽默回應「我有大同電鍋，買不到寶寶」。

99元大同寶寶金色眨眼版icash為限量商品已售完。圖／摘自博客來
99元大同寶寶金色眨眼版icash為限量商品已售完。圖／摘自博客來

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