買嘸了！「大同寶寶icash」眨眼版限量下殺99元，內行人：搶到賺到
手速不夠搶不到！icash時常推出創意造型，昨(9)日晚上有網友在臉書社團曬出一款「大同寶寶icash」，除了極具代表性的大同寶寶公仔造型外，有別以往穿戴整身金色裝扮格外獨特，該網友表示「好開心，用99元買到」，引起其他網友詢問「在哪買？」
買不到了！網友分享的這款大同寶寶icash是「金色眨眼版」，原特別版在博客來售價一個390元，而金色眨眼版則推出大特價只要99元，加上運費也只要139元，讓有搶到的網友慶幸「剛剛直接壓秒搶，差點搶不到」。而貼文一出，引來不少網友詢問哪裡買，但目前已販售完畢，想要購入還得看運氣。
此外，網上也已出現翻倍賣的情形，有識貨的內行人透露「光是基本款就要100，造型都要300多了」，表示能以99元買到金色眨眼版屬實幸運，而沒搶到的網友也幽默回應「我有大同電鍋，買不到寶寶」。
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