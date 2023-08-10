超前部署！ 好市多會動的「萬聖木乃伊」十分逼真 意外曝光「孩子怕怕」隱藏版功用

才剛進入8月份，好市多賣場已超前部署萬聖節相關商品，去年萬聖前夕販賣「死神」，今年則是出現十分逼真的「木乃伊」，高達213公分還自帶聲光音效，一不小心就讓小孩們感到驚嚇，甚至有網友因此解鎖了「木乃伊隱藏新功能」！

圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」

去年萬聖節商品「死神」。圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」

近日有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文，「去年是死神，今年是木乃伊，小孩愛看又很怕，最後哭著找媽媽，要幾歲才不怕怕呢？」從照片驚見賣場出現高達7呎的萬聖節聲光木乃伊人偶，不但具有聲光效果，還會突然有動作出現，讓目擊民眾紛紛表示「真的很可怕」。

圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」

這款木乃伊的逼真度讓網友看了很有感，紛紛表示「會動，真的可怕」、「五歲的摀住眼睛完全不敢看」、「幾歲都怕啊！好恐怖喔」、「真的會熊熊被嚇到」、「我女兒看到直接大哭，周圍的人都在看我們，還以為我女兒受了什麼委屈」。

圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」

不過在網友們熱烈分享反應之餘，也有人曝光木乃伊的隱藏版功能，「自從我把手機桌布換這個，我兒子再也沒跟我要過手機玩」、「我跟小孩說這個木乃伊都不喝水，才變成長這樣，看完之後⋯水壺的水就喝光了」，還有人說「這可以從中元賣到萬聖」。

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