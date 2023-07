自己的地毯自己做！全台7間「手作地毯」課程推薦，快揪姊妹一起把毛孩做成可愛地毯

講到現在IG上最夯的手作課程,絕非超療癒的「Tufting簇絨」手作體驗莫屬,花費一整個下午的時間用各種顏色的毛線把喜歡的圖案「搭搭搭」做成地毯或是毛茸茸的包包、抱枕,絕對是超有成就感的一件事。ReadyGo為你整理了全台7間手作地毯課程教室推薦,趕快從中選一間跟朋友一起去體驗看看吧!

全台手作地毯課程推薦

997 Studio

地點:台北市信義區

圖片來源:IG@mu.2o

首先要介紹的是位於台北捷運國父紀念館站附近的997studio,作為台灣最早開設手作地毯課程教室之一的997studio,是一間專門體驗手作地毯的工作室,一走進教室一大面五顏六色的繽紛毛線牆讓人選擇障礙大爆發,真是不知道該從何挑起!

不會畫畫的人也不用擔心,只要有大概的想法點子店家老師都會非常細心地幫助你,手把手教你從畫框框到親手編織,就算是手殘黨也能輕鬆用簇絨槍織出屬於自己的小地毯。

地址:台北市信義區仁愛路四段452巷11號

電話:暫未提供

Alley Workshop 手作教室

地點:桃園市龍潭區

圖片來源:IG@boo6120

Alley Workshop是一間綜合性的手作教室,分別提供流體畫、流體熊跟簇絨地毯手作體驗,讓你跟姐妹可以同時體驗不同的DIY課程。Alley Workshop的簇絨地毯分別分為3種價位,從最基本的30*30大小/NT$1,500、45*45大小/NT$2,400到專業自備圖的60*60大小/NT$3,000都有,另外也有提供手作簇絨包包體驗,可說是非常多元。

地址:桃園市龍潭區建國路26號

電話:0925-072-855

BuGi Art Studio 不止藝術

地點:新竹縣竹北市

圖片來源:IG@jessie__pei

隱身在竹北巷弄間的BUGI Art Studio不止藝術,擁有十分舒適且寬敞的空間,以及多達100種的彩色毛線,完全不用擔心選不到自己喜歡的。除了包包跟地毯之外,在這邊還能選擇手作簇絨鏡子、抱枕等,品項十分多元,很適合想嘗試Tufting又擔心家裡沒地方放地毯的租屋族們。

地址:新竹縣竹北市嘉興三街89號

電話:0955-098-045

P•MOOK STUDIO

地點:新竹縣竹北市

圖片來源:IG@p__mook.studio

誰說地毯一定要是正方形?在同樣位於竹北的P MOOK Studio,你不僅可以將不同毛線打在地毯上,將自己喜歡的小花、貓咪做成不規則邊框造型的地毯,還能選擇單獨手作或是雙人合作的方案,非常適合情侶一起前往體驗。一次Tufting課程大約需要花費5小時左右,不會太累也不會太快就結束,作為約會的行程真是再適合不過啦!

地址:新竹縣竹北市科大二街33號

電話:0933-523-317

To be Two bee Tufting 簇絨地毯工作室

地點:台中市北區

圖片來源:IG@natasha_0825、IG@tobetwobee

「大家認真的樣子,大概會像隻勤勞的小蜜蜂吧!」To be Two bee的主理人認為手作的精髓不是最終的作品,而是體驗的過程,因此她不僅將工作室打造成舒適放鬆的空間,更不限制時間、不限制顏色數量也不給壓力,讓你可以按照自己的步調慢慢地享受整個手作的過程,帶著作品滿足地回家。

地址:台中市北區雙十路二段101號2號樓之1

電話:暫未提供

The Blank Studio 手作地毯工作室

地點:台中市西屯區

圖片來源:IG@yier515._、IG@the_blank_studio

位於台中市西屯區的The Blank Studio,提供簇絨地毯、簇絨鏡子、簇絨包包跟簇絨抱枕四種不同的手作體驗,除了可以帶自訂的圖片來DIY之外,也可以選擇店家已經設計好的草稿圖。像是他們家最近最熱門的體驗品項就是Care Bear造型的簇絨鏡子,一隻隻五顏六色的熊熊搭配可愛的表情跟手勢,光是擺在那就被萌翻,是不是很值得跟閨蜜一人做一個!

地址:台中市西屯區河南路二段93號3樓

電話:0970-620-620

花彳了女孩.手作美學

地點:高雄市苓雅區

圖片來源:IG@sunny_fuu

最後要推薦的是在高雄師範大學附近的花彳了女孩,花彳了女孩原本是一間以體驗手作花藝為主的工作坊,在2022年開了手作毛線課程品牌「花織了」,提供各式各樣的簇絨體驗課程,包含簇絨地毯、鏡子等等,讓住在高雄的女孩們也能體驗療癒的手作課程。

地址:高雄市苓雅區廣州一街(預約後提供詳細地址)

電話:暫未提供

