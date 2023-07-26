一起來！挽袖救血荒 7/26到林務局捐血送文創小禮

來自韓國、可愛的「PINK & VEN」在暑假期間現身新光三越台北南西店，帶來許多最新的獨家療癒小物和大家見面，限時快閃只到7/31(一)，到場打卡還送台灣限量版的徽章或貼紙、滿額禮有快閃限定的購物袋，最棒的是在一樓就能看到，逛街路過不妨看看，來把療癒的他們帶回家～

2023-07-11 13:00