一起來！挽袖救血荒 7/26到林務局捐血送文創小禮
【旅奇傳媒/編輯部報導】近期全台血液庫存量短缺，林務局為響應「捐血一袋、救人一命」，特於7/26在該局大門口舉辦慈善捐血救人活動，所屬員工熱烈響應，也邀請鄰近的政府機關及民眾一同來共襄盛舉，不但可拯救需要器官移植、心臟手術等病患的生命，捐血同時也讓血液流動更順暢、減少血管內膜損害、降低動脈堵塞機會，還可讓身體的鐵質保持平衡，利人又利己。
林務局除響應善舉，現場更提供各種具山林生態保護意義的精美文創小物，只要來現場參與捐血活動，就有好禮可拿！包括山林健行或日常生活不可或缺的小黑蚊防蚊液、臺灣原生植物口罩、里山動物N次貼、臺灣原生樹種紙膠帶等等。而如果是健康滿點、身強體健，當日現場捐血500cc的熱心民眾，再加碼送出神秘勇士獎，包括萌度爆表的黑熊袖套、束口袋，或出門旅行時跟著行李箱同行的里山動物行李束帶。
◎ 捐血相關資訊如下：
‧ 時間：7月26日 9：30至16：30
‧ 地點：林務局大門口／台北市中正區杭州南路一段2號
★捐血注意事項：
1.驗證：請向現場工作人員出示身分證件。
2.填寫捐血登記表：現場提供電子化設備填寫相關資訊。
3.面談及體檢：健康情形及血液安全問題諮詢。
4.捐血：捐血過程約10分鐘。
5.休息：捐血後請在現場至少休息10至15分鐘。
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