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鼎泰豐捲性騷風波！網爆料15歲實習險遭誘姦　鼎泰豐：保密調查中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
（本報資料照片） 區煦俐
（本報資料照片） 區煦俐

演藝圈性騷風波不斷，持續延燒到其他行業。有位女網友在Dcard貼文，以「#Metoo，15歲在鼎泰豐實習卻差點被誘奸」為題，透露自己15歲至鼎泰豐實習被男師傅性騷，由於懵懂無知而默許。近期則因Metoo運動延燒，而讓原PO決定勇敢說出來。

一名女網友在Dcard發文，指出自己15歲時在鼎泰豐實習，在自己被孤立的時候，遇上給予關心的年長男師傅，因當時年幼無知，並不知道男師傅對她的所作所為代表什麼，而引發一連串不正常過程，如今性騷等風波延燒，女網友也藉此爆料。

而後，女網友稱，收到來自鼎泰豐人資主管的電話，約她見面會談，了解整件事的來龍去脈與相關人的應對處置。對此，鼎泰豐向聯合報回應，公司已於第一時間依照性騷擾防治相關法規，採保密方式進行調查中，公司將秉持勿枉勿縱的原則，進行後續處理。

Dcard原文：https://www.dcard.tw/f/persona_llamzygirll/p/242582465

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