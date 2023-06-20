快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

超商竟有愛馬仕！兩大超商App上架「精品包」驚呆眾人　網嚇傻問：有在合理？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Huang JieLin)、全家便利商店提供
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Huang JieLin)、全家便利商店提供

便利商店什麼都賣，提供不少人方便與滿足各式需求。沒想到，現在超商連國際精品都賣！有名網友在便利商店資訊分享臉書社團PO文，表示自己「睡前無聊了滑App整個人都醒了」，並附上一張全家便利商店App截圖，竟是頂級精品HERMES「鉑金包」，讓原PO直呼「全家賣這個有在合理？」

原PO睡前滑全家App，沒想到一滑被驚呆了。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Huang JieLin)
原PO睡前滑全家App，沒想到一滑被驚呆了。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Huang JieLin)

有位網友在臉書社團分享，發現全家App竟上架一款要價96萬元的HERMES精品包，讓原PO表示「持續驚嚇腦補畫面中」，想像了到店取貨時，全家店員如精品店sales般戴白手套驗包的畫面，吸引不少網友留言回應，像是「全家要跟7-11拼就對了，現在連精品也賣起來了」、「啥都賣，啥都不奇怪」、「可以把它放到購物車過過癮」。

此外，也有網友表示「7-11早就開始賣精品了」、「7-11也有」並分享截圖畫面，甚至有網友開玩笑道「我都在期待何時會賣房契地契」，由此看出超商是真的「什麼都賣」，未來或許還會上架更讓人吃驚的商品。

有網友分享7-11也賣精品。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友俞念汝)
有網友分享7-11也賣精品。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友俞念汝)

延伸閱讀：

「3公尺厭世大橘貓」再出動！端午連2日快閃宜蘭　打卡再享市集好康衝一波

女神壞掉了！高雄草衙最新打卡點「太自由女神」太有梗　網笑歪：到底在幹嘛

App 超商 全家便利商店 7-ELEVEN

相關新聞

超商竟有愛馬仕！兩大超商App上架「精品包」驚呆眾人　網嚇傻問：有在合理？

便利商店什麼都賣，提供不少人方便與滿足各式需求。沒想到，現在超商連國際精品都賣！有名網友在便利商店資訊分享臉書社團PO文，表示自己「睡前無聊了滑App整個人都醒了」，並附上一張全家便利商店App截圖，

威秀影城首次小小店長體驗營！觀影+探索秘密基地 再送全球獨家、限量「元素方城市」大禮

跟上許多企業推出的小朋友一日店長活動的熱潮，威秀影城在這個暑假首次推出了「小小店長體驗營」，不只能穿上迷你版的可愛制服，還能進到電影院內的「秘密基地」，更能拿到全球獨家限量的「元素方城市」迷你籃球組當禮物，爸媽記得卡位幫自家寶貝買票囉！

北中南Outlets夏季打卡點出招！美式氛圍PK可愛巧虎

夏季來臨Outlet Mall紛紛換上吸睛的主題裝置，提前為暑假暖身。SKM Park Outlets高雄草衙「美國嘉年...

台北101「饗」要來了！ 饗賓集團「86樓最高空Buffet」第3季開幕時間曝光

台北101新Buffet「饗」要來了！ 吃到飽控期待饗賓集團「86樓最高空Buffet」開幕時間曝光

聯名卡喊卡！國泰世華喊不想離婚 SOGO：未來願協商公平合理新關係

SOGO國泰世華聯名卡發行逾20年如今傳出情變將分手，對此，國泰世華表態不想分手，遠東SOGO則發出三點聲明回應，其中指...

錢錢對不起！嵜本「迷你三眼怪爆米花桶悠遊卡」必收藏　還有「1巧思」可愛到尖叫

又要買悠遊卡了！高級生吐司專門店「SAKImoto嵜本」繼2022年超熱銷三眼怪造型爆米花桶後，今年直接把爆米花桶縮小，變身超迷你「三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」，不僅可愛吸睛又實用，隨身攜帶提升日常出門

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦