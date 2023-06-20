超商竟有愛馬仕！兩大超商App上架「精品包」驚呆眾人　網嚇傻問：有在合理？

便利商店什麼都賣，提供不少人方便與滿足各式需求。沒想到，現在超商連國際精品都賣！有名網友在便利商店資訊分享臉書社團PO文，表示自己「睡前無聊了滑App整個人都醒了」，並附上一張全家便利商店App截圖，竟是頂級精品HERMES「鉑金包」，讓原PO直呼「全家賣這個有在合理？」

原PO睡前滑全家App，沒想到一滑被驚呆了。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Huang JieLin)

有位網友在臉書社團分享，發現全家App竟上架一款要價96萬元的HERMES精品包，讓原PO表示「持續驚嚇腦補畫面中」，想像了到店取貨時，全家店員如精品店sales般戴白手套驗包的畫面，吸引不少網友留言回應，像是「全家要跟7-11拼就對了，現在連精品也賣起來了」、「啥都賣，啥都不奇怪」、「可以把它放到購物車過過癮」。

此外，也有網友表示「7-11早就開始賣精品了」、「7-11也有」並分享截圖畫面，甚至有網友開玩笑道「我都在期待何時會賣房契地契」，由此看出超商是真的「什麼都賣」，未來或許還會上架更讓人吃驚的商品。

有網友分享7-11也賣精品。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友俞念汝)

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