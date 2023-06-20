威秀影城首次小小店長體驗營！觀影+探索秘密基地 再送全球獨家、限量「元素方城市」大禮
跟上許多企業推出的小朋友一日店長活動的熱潮，威秀影城在這個暑假首次推出了「小小店長體驗營」，不只能穿上迷你版的可愛制服，還能進到電影院內的「秘密基地」，更能拿到全球獨家限量的「元素方城市」迷你籃球組當禮物，爸媽記得卡位幫自家寶貝買票囉！
此次活動將在7/8(六)於中和環球威秀影城舉辦，讓3到8歲的小朋友們穿上小小件的威秀可愛制服，幫大家把爆米花及飲料裝好裝滿；再帶孩子們走進電影院的神祕殿堂－放映室，認識最先進的數位投影設備、了解現在的電影如何播出；最後拿著爆米花、飲料、點心等欣賞電影「元素方城市」再回家，活動CP值超高！
參加這次小小店長體驗後，還可以拿到限量獨家「元素方城市」電影迷你籃球組，活動僅限定28名幸運小朋友參加，還沒想到暑假可以安排什麼活動的爸媽們，可以先做筆記搶票囉～
雙人親子套票 1400元
1位小小店長活動體驗(限3-8歲)
2張「元素方城市」電影票(國語發音)
1張電影主題貼紙
1份電影角色特典(款式隨機)
1份電影迷你籃球組
1份角色捏捏球 (款式隨機)
1份中爆米花、1杯大杯飲料、1瓶【鮮乳坊】嘉明鮮乳、1份點心 (星星饅頭&地瓜球)
三人家庭套票 2100元
1位小小店長活動體驗(限3～8歲)
3張「元素方城市」電影票(國語發音)
1張電影主題貼紙
1份電影角色特典(款式隨機)
1份電影迷你籃球組
1份角色捏捏球 (款式隨機)
1份中爆米花、2杯大杯飲料、1瓶【鮮乳坊】嘉明鮮乳、1份點心 (星星饅頭&地瓜球)
小小店長活動時間
7/8(六)10：00報到
電影開演時間暫定11：30～12：00
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