只到5／12！ 對中「身分證任1碼+尾數6」賺萬元大紅包 家樂福倒數加碼抽6千

5月繳稅荷包空！ 沒關係，快來領家樂福6000元大紅包，除了手機號碼、生日，現在家樂福IG帳號也玩起對對碰了，符合指定身分證號碼者，可以抽「6000元家樂福提貨券」，再加碼身分證尾數號碼是「6」的人，有機會抽中12000元的獨享禮，倒數最後2天動作要快！

即日起至5/12止，家樂福IG加碼發6,000元活動快加入，只要身分證尾數「1、2、5、8、0」對中任一數字者，追蹤家樂福IG帳號@carrefourtaiwan，並在留言區標記一位好友就有機會抽中「家樂福電子禮券」6000元(3名)；近日再加碼祭出身分證尾數「3、4、6、7、9」對中任一數字者，相同方式追蹤並留言標記好友，就有望抽到「家樂福商品提貨券」6000元(3名)，其中對中尾數「6」的幸運兒，還有機會獨享12,000元大獎(1名)。

圖／翻攝IG@carrefourtaiwan

家樂福將會在5/15開獎，可重複留言，但須標記不同人，且不得標記商業帳號、假帳號。特別提醒大家每人限得一獎品，重複中獎者不得重複領獎，詳細資訊以官方公告為準，想要賺一波的人趕快筆記下來！

另外，早午餐名店貳樓首度插旗淡水，即日起至5/21到貳樓淡水店用餐，並拍照上傳社群，IG標記「@secondfloorcafe」或FB標記「@Second Floor café貳樓」，並打卡「Second Floor Cafe 貳樓（淡水站前店）」，即可參加「情迷貳樓大轉盤」活動乙次，獎項包括1萬元餐券、8,000元餐券、麵飯類買一送一優惠券、兩人同行五折優惠券、800元餐券、85折優惠券、9折優惠券等，人人有獎。

圖／貳樓餐廳提供。

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