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影迷先卡位！威秀影城《玩命關頭X》觀影活動開跑，北中南套票優惠、獨家好禮統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／威秀影城提供
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電影拿禮物！好萊塢大片中的大片《玩命關頭X》即將上映，威秀影城特別準備相關獨家好康，北中南影城各有特別活動，還有系列海報、免費賽車體驗、獨家鑰匙圈、毛巾等好禮，電影有看又有拿。

圖／威秀影城提供
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《玩命關頭X》上映首週五5/19晚上7點，於台北MUVIE CINEMAS購買單人套票，除享巨幕廳電影票、飲料及爆米花外，還有獨家「方向盤造型杯」可以收藏；豪華版雙人套票則含《玩命》造型「儀錶板爆米花桶」和「炫轉飛車杯」。不僅如此，以上兩款套票皆加碼贈「電影主題鑰匙圈」與「全系列原版電影海報（2款主視覺及8款人物款海報）」，現場再抽「限量電影主題後背包」。

圖／威秀影城提供
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中部地區活動於5/20下午2點50分，在台中大魯閣新時代威秀影城登場，單人套票享優惠價，內含飲料、爆米花、熱食、電影主題鑰匙圈、電影海報，以及《玩命關頭X》炫轉飛車杯，加碼再送大魯閣新時代購物中心大禮包，包含賽車機台代幣4枚、空中飛梯體驗券、100元購物抵用券和當天全日免費停車券，還有機會抽中「電影主題毛巾」。

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而南部活動則於5/21下午2點5分在高雄大遠百威秀影城開跑，優惠單人套票附有飲料、爆米花、熱食、電影主題鑰匙圈、電影海報及《玩命關頭 X》旋轉飛車杯，同樣加碼「虛擬賽車遊戲券」。影迷們快就近選擇活動參與，一同進入《玩命關頭 X》的世界，威秀影城一次滿足北中南的《玩命》粉絲們。

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