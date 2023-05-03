超級瑪利歐Super Mario x LUSH！期間限定聯名商品可愛登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

超級瑪利歐全新電影你看過了嗎？為了慶祝電影上映，任天堂公司前陣子宣布將和知名沐浴品牌LUSH合作，推出瑪利歐系列的聯名商品！有沐浴露、香皂、噴霧等5個種類的商品、共計12個品項，一起來看看有哪些可愛的聯名款吧~

問號方塊汽泡彈

聯名商品中最受到大家討論的就是這款「問號方塊汽泡彈」了，吸睛可愛的造型讓人想把6款通通帶回家收藏！

每一款方塊汽泡彈都帶有獨特的香氣，將汽泡彈放入浴缸裡，一邊享受浸泡在色彩繽紛的香氛浴中時，問號方塊裡的香氛皂驚喜就會悄悄現身！有金幣、1up菇、超級蘑菇、火焰花、冰花與無敵星星，彷彿買一送一一樣，可以獲得沐浴劑與裡頭的驚喜香氛皂。

問號方塊汽泡彈ハテナブロック

2,400日圓／台幣$850

金幣香氛皂

會釋出焦糖甜味的金幣香氛皂，使用天然精油製成，在濕潤的肌膚上輕輕搓揉肥皂，柔滑細緻的泡沫溫和的潔淨身體，不僅能洗去你一天的疲勞，甜甜的滋味還能療癒你的心靈～

金幣香氛皂ゴールド コイン ソープ

860日圓／台幣$280

沐浴露系列

沐浴露推出紅色瑪利歐與綠色路易吉兩款，瑪利歐款以新鮮的石榴汁搭配上波斯青檸精油，交織出充滿趣味的可樂香氣；

路易吉款以巴西橘子和橙花精油交織出清新的果香，就像愛乾淨的路易吉一樣散發出清新芬芳的香氣。兩款都能為你注入活力，一起神清氣爽地出發前往蘑菇王國！

馬利歐沐浴露マリオ シャワージェル

路易吉沐浴露ルイージ シャワージェル

1,200日圓／台幣$500

沐浴果凍系列

以天然桃子萃取，結合新鮮的香桃汁、鳳梨、鹿角菜膠與木薑子精油，粉嫩的沐浴果凍就像甜美的碧姬公主一樣，散發香甜的氣息，豐富的維他命C不僅能滋潤肌膚，還能讓人感到心情愉悅。

除了碧姬公主外沐浴果凍也推出了庫巴國王款，結合肉桂葉油、青檸精油與安息香樹脂，溫暖的辛香氣息連強大的庫巴國王也能變得溫和平靜，使用前先冷藏還能享受到冰涼的潔淨感，提振你的精神，讓你與庫巴國王一樣炯炯有神、有氣魄！

碧姬公主沐浴果凍ピーチ姫 シャワージェリー

庫巴沐浴果凍クッパ シャワージェリー

1,000日圓／台幣$350

碧姬公主身體噴霧

和碧姬公主沐浴果凍一樣，使用桃子和鳳梨作為主要的香氣，出門前輕輕一噴，彷彿自己變身成碧姬公主般甜美高貴，自帶連蘑菇王國的國王都陶醉不已的美妙香氣。

碧姬公主身體噴霧ピーチ姫 ボディスプレー

5,100日圓／台幣$1800

台灣期間限定開賣

瑪利歐LUSH聯名商品已在4月14日於日本77間LUSH門市與官網開賣，台灣目前官網已經公布正式開賣時間是2023年5月5號，有興趣的朋友趕快到台灣LUSH官方網站看看吧！

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