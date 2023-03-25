超商封口膜好方便！網友分享「飲料封膜」被出征，網緩頰：不是diss店員

超商咖啡有封膜了！超商咖啡好划算，但是拿著走路會怕灑嗎？近日，有網友分享了超商「封口膜」，7-ELEVEN及全家便利商店都有，不僅不用擔心灑出，也不用怕杯蓋不夠乾淨。網友PO出貼文後吸引3000多人按讚，不過原PO的分享竟意外引來論戰，甚至被出征。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Calvin Lin)

封口膜好方便！有網友在超商好物臉書社團貼出超商「封口膜」的照片並分享新訊給大家，表示「終於來了，7-11跟進全家封口膜了」，沒想到內文的一句話竟引來爭論，被其他網友稱「是多高尚？還擔心(店員)摸包裹再摸咖啡」，但也有網友緩頰認為原PO只是在乎「包裹髒」又不是在diss店員，希望大家不要生氣。

原PO分享超商封口膜，卻因一句話被出征。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Hs Ia Oyi)

撇除爭論部分，也有網友就原PO的分享表示「可以自行帶環保杯，還能省五元喔」，覺得比起封口膜，自帶環保杯更加方便且省錢。另外，也有網友認為原先的杯蓋比較好，可以直接打開喝。

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