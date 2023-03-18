2023新一代設計展5月南港盛大登場！「原點 ORIGIN」嶄新回歸 即日起開放售票

「2023第42屆新一代設計展」主視覺；圖片提供／台灣設計研究院

台灣指標性新銳設計展會「2023第42屆新一代設計展」，將於5月19日（五）在台北南港展覽館2館盛大登場。早鳥票已開賣，年度主題及主視覺也已搶先曝光！本屆展覽由打造全新國民法官法庭空間的本埠設計蔡嘉豪建築師擔任策展人、知名新銳設計團隊StudioPros Design李宜軒操刀主視覺，以「原點 ORIGIN」為主題，展現設計學子與產學間的跨界對話與交流，看見台灣年輕設計力的無限可能。

「2023第42屆新一代設計展」主視覺應用 ；圖片提供／台灣設計研究院

由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，自1981年開辦迄今，致力朝品牌化、專業化、國際化的方向推進，每年匯聚全台逾百個設計科系、近4千件作品共同展出，為全球最具規模的新銳設計聯展之一。近年展覽更持續創新變革，透過設計領域分區、全展區導入專業策展、籌組品牌形象委員會、增設產學合作主題展區等作法，全面深化展覽內涵及品質；在疫情期間亦不斷精進線上展內容及使用互動體驗，讓年輕學子的創意，獲得多方曝光及企業媒合機會。

今年度展覽主題為「原點」（ORIGIN），以數學上XYZ座標軸的交點（0,0,0），象徵新一代設計展作為跨領域、跨校系交流的現場，以設計為共同語言，讓產學之間、不同領域間的觀點及想法在此交會，進而相互碰撞、發酵，開啟更多對話機會，並由此延展開拓出新的可能性。期盼新一代設計展不只是設計學子的一次成果展出，更是前瞻創意迸發的現場。

「2023第42屆新一代設計展」主視覺應用 ；圖片提供／台灣設計研究院

本屆展覽邀請到本埠設計 B+P Architects 創辦人蔡嘉豪建築師擔綱策展人，為展場空間進行總體規劃，全面提升展出及觀展體驗，並策劃主題展區，精彩呈現產學攜手合作的成果。本埠設計為專業空間設計及跨領域創作整合團隊，作品涵蓋公共與私人建築、室內與展場等不同尺度，近年更陸續以教育部美感教育計畫成果展「紙屋簷」、新竹及嘉義火車站微改造、國民法官法庭空間、基隆潮境智能海洋館、屏東菸葉廠常設展示、2022臺灣文博會嘉義館展場設計等精彩作品，屢獲金點設計獎、台灣室內設計大獎金獎等肯定，本次將為新一代設計展打造出什麼樣的嶄新面貌，值得期待！

本埠設計 B+P Architects 創辦人蔡嘉豪（左）及 StudioPros Design優仕創意創辦人暨設計師李宜軒（右）；圖片提供／台灣設計研究院

年度主視覺則由新銳設計團隊 StudioPros Design優仕創意首度操刀，創辦人暨設計師李宜軒擅長從使⽤者體驗出發，整合創意、設計和科技，為品牌建構全方位解決方案，近年為獨立媒體《報導者》打造的品牌識別、美感掃具視覺改造計畫、《VERSE》雜誌視覺設計、2021教科圖書設計獎主視覺等，亮眼成果備受矚目。本次為新一代設計展打造的主視覺，呼應年度主題，從設計的最小元素「點、線、面」出發，創造出無數種幾何圖像組合，期待透過靈活且不拘一格的豐富視覺變化，傳遞年輕設計創意的多元與不可限量的未來性。除了首波釋出的平面及2D動態視覺，優仕創意團隊也將整合AR技術，在主視覺圖像中埋入驚喜彩蛋，將於展前在新一代社群平台陸續公開。

「2023第42屆新一代設計展」主視覺應用；圖片提供／台灣設計研究院

「2023第42屆新一代設計展」將於5月19日（五）至5月22日（一）在台北南港展覽館2館舉辦，線上線下同步開展。本屆展覽共有全台55校、121系及海外設計院校參與展出，橫跨產品與工藝、視覺傳達、數位多媒體、空間與建築設計、服裝與時尚、跨領域整合等多元設計領域。透過近年一連串的創新變革，結合國內外新銳設計師的創意及產學資源，今年新一代設計展將會以全新面貌的實體展覽盛大回歸，精彩可期！

「2023第42屆新一代設計展」主視覺應用；圖片提供／台灣設計研究院

今年度展覽將於3月14日（二）正式開放售票，早鳥票與團體票皆享150元優惠。購票歡迎至「TaiTIX」南港展覽館售票平台（taitix.com.tw）、全家FamiPort等通路購買，亦可於展期間至展場售票口，或以悠遊卡、一卡通或icash刷卡入場。更多購票資訊，歡迎至新一代設計展官網查詢。

「2023第42屆新一代設計展」主視覺；圖片提供／台灣設計研究院

【2023新一代設計展 售票資訊】

＞3/14 - 4/16｜早鳥票：每張新台幣150元

＞4/17 - 5/18｜預售票：每張新台幣180元

＞5/19 - 5/22｜展期票

＞優待票（學生/軍警/團體）每張新台幣150元；全票每張新台幣200元

＞購票通路：「TaiTIX」南港展覽館售票平台、全家FamiPort

＞展期售票：1F、4F售票口，或持悠遊卡、一卡通或icash刷卡入場

【新一代設計展】

官方網站：www.yodex.com.tw

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210661