一探「無印良品」設計師深澤直人台灣住家！與毛森江共同創作：在意空間潔淨感的完整，特別講究的細節是這些

無印良品設計師深澤直人在台自宅；圖片提供／三采文化

大家對日本品牌「無印良品」一定不陌生，簡潔線條、以素色為主及以簡便直覺式操作的設計讓台灣民眾對這牌子的商品愛不釋手，這也歸功於幕後的日本設計師深澤直人（Naoto Fukasawa）。而他也與台灣的清水模專家毛森江一同設計了自己在台灣的住宅，是不是好奇他會以何種方式呈現出自宅的樣貌呢！

這是日本設計師深澤直人第一次在台灣設計自己的住宅，在選擇任何房子時都希望可以有漂亮的窗外景，無論是自然風光或是城市光景，合宜動人的窗景影響著每日生活。由於工作需求而決定在台灣擁有自己的住宅，比起在狹小的城市裡，更傾向於選擇與山林相接的盆地邊緣，陽台與綠景是必備的要件。露台擺設一棵精心挑選的雞蛋樹，這是屋主對於亞熱帶國家風情的想像，四周一年四季皆綠的山景被深澤直人視為珍貴的景致。

深澤直人住宅選擇與山林相接的盆地邊緣，陽台與綠景是必備的要件；圖片提供／三采文化

格局調整，把最佳視野留給廚房！原本四房的格局調整為三房，讓出一間房的坪數增大了起居空間；起居室後方的書櫃作為生活中的背景，分別放置男、女主人的書籍以及收藏品，是屋主品味的展示，層板中嵌入燈條，由細節蘊發出雅致的氣質；廚房是很適合交談的空間，被視為住宅中的舞台，以此為中心，在室內擁有最佳視野，將原有的廚具櫃體加深，可以招待賓客、泡茶聊天。

廚房是很適合交談的空間，被視為住宅中的舞台；圖片提供／三采文化

室內家具是深澤直人從自己設計的產品中篩選，必須顧及環境、人、家庭整體的和諧，電視則擺放在客房，可作為視聽室彈性使用，其中一間房則改為更衣間。以細節洗鍊出舒適的空間，像是天花板雅致的收邊細節，同一色調在材質凹凸面間表現出細微的光影變化。衛浴門刻意內推顯露牆的厚度，與牆面齊平的臥室門形成對比，整體空間垂直水平的線條構成的簡約，皆是精心鋪排。

深澤直人具質感空間的住宅；圖片提供／三采文化

住宅的設計邀請了我一同參與，合作前透過參觀我設計的台南毛屋，確信了彼此的設計理念。過程中最讓他感到驚奇的是我對蒐集優良素材的專注，例如住宅中白橡實木的運用，甚至能做到實木地板的技術。深澤直人表示我「了解品質的力量」，這是很關鍵的。細心諦聽屋主的設計想法、提供完善的施工品質，跨文化的合作構築出屬於深澤直人生活風格的住宅空間。

無印良品設計師深澤直人在台自宅；圖片提供／三采文化

Mao’s note01 直人先生是國際知名的設計大師，很榮幸能有合作學習的機會，直人先生的設計簡單、單純，對於品質、元素的要求一絲不苟。02 空間成空無，顏色單純，所有的家具和日常用品則採用他所設計於全世界的各大廠牌，如沙發、桌、廚具、燈具，一貫性的風格，構成簡單、舒適的生活住宅。03 印象最深，直人先生對於空間的梁、柱、窗的關係，要求甚嚴，尤其窗台與牆的界面需一致的平面，讓空間的潔淨感完整。04 戶外的窗景、種植的樹種、平台的配置，在此次合作中，見識到不同國度，世界級的大師所規劃設計的建築空間，獲益良多。

無印良品設計師深澤直人在台自宅；圖片提供／三采文化

深澤直人是日本近代活躍的產品設計師，畢業自多摩美術大學產品設計系。他的設計作品被普遍人認為是樸素、不須思考就能使用的，而他本人稱之為「without thought」。深澤直人曾獲得2002年日本每日設計賞等許多設計大獎。目前是日本品牌無印良品的設計師，也自行成立了「Naoto Fukasawa Design」工作室，也是國際著名大獎「唐獎」金質獎章之獲選之設計者。

圖片提供／三采文化

圖片提供／三采文化

本文摘自 毛森江《毛森江的建築工作 清水模家的質感》

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文圖／毛森江，三采文化出版

編輯／蘇琨峰

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