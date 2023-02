周世雄＋12位知名品牌藝術家打造，藝術、時尚與科技感未來大廳「FUTURE　LOBBY」正式開張！

Future Lobby 展覽主視覺;圖片提供/周世雄藝術團隊

由知名當代藝術家周世雄策展,聯合十二個知名品牌與藝術家的快閃體驗空間 FUTURE LOBBY未來大廳於遠百信義A13 Barbershop Museum理髮廳美術館正式開張!十二個藝術家的作品同時也響應2023年台灣燈會在台北信義區之未來主題。

FUTURE LOBBY 形象影片 Future Visionaries 由新銳影像創作者 Jeremy _ Anzuou 創作,將在展期間於遠百信義 A13 大螢幕播放;圖片提供/周世雄藝術團隊

走入FUTURE LOBBY映入眼簾的是英國燈飾品牌Original BTC的經典骨瓷燈與Barbershop Museum理髮廳美術館最具特色的大面鏡像空間相互輝映,並且這些流動的光線同樣反射在由銀色錫箔包覆的展台與家具上,創造出無盡燈盞熠熠的視覺效果,成為信義區台灣燈會期間不可錯過的一個特色體驗空間。

瑞典 Transparent Speaker;圖片提供/周世雄藝術團隊

在FUTURE LOBBY,你能預約SCULPTOR BARBER理髮廳理髮或是聯名紐約 (Malin + Goetz)保養品牌的高效都會保養療程,也可以選擇在未來咖啡店點一杯「比你還聰明」的 iDrip 智能咖啡機所沖泡的精品咖啡,或是把這裡當成自己家,打開Sharp最新的智能家電,從冰箱拿飲料到座位上品飲,欣賞電視上Soyl Feat. 知名藝術家金氏徹平所創作的Tower NFT系列作品,透過科技與藝術的結合一窺未來世界無限的想像。

iDip 智能手沖咖啡機;圖片提供/周世雄藝術團隊

Soyl feat. Teppei Kaneuji NFT 作品 Tower 呈現於 Sharp 70 吋電視;圖片提供/周世雄藝術團隊

『 The Future is in the past. 未來總再現於過去之中。』於 FUTURE LOBBY的未來選品店,你可以戴著「有色眼鏡」一覽品牌Sybaris以老電視與古希臘城邦印象所打造的時空膠囊眼鏡店;享受由NOTHING手機、耳機帶來好玩的科技體驗以及聆聽Transparent Speaker所播放的美妙音樂;打開知性藥師 Decent Rossi 的粉紅實驗室大門;選購國際時尚設計師Jamie Wei Huang的New Arrival;還有機會收藏藝術家周世雄推出的展出限定Art Toy與聯名商品。

Decent Rossi 藥師研發無負擔保養品;圖片提供/周世雄藝術團隊

墨鏡品牌 Sybaris 以各色鏡片、鏡框傳達跳脫框架的時尚;圖片提供/周世雄藝術團隊

FUTURE LOBBY在展出期間還有由運動營養師楊丞樺主持,使用 Sharp Healsio 水波爐烹煮「未來肉」的營養工作坊。適逢設計師 Jamie Wei Huang 將推出品牌創立十周年首本品牌書,展覽閉幕將由 Jamie Wei Huang 規劃一場跨界藝術家周世雄與墨鏡品牌 Sybaris 的服裝展演,梳理過往創作歷程,呈現創作者對未來的瞻望,為展出畫下完美句點。

來參觀 FUTURE LOBBY 打卡群眾,就可以獲得藝術家金氏徹平先生的 Tower NFT 覽限量貼紙;圖片提供/周世雄藝術團隊

即日起來 SCULPTOR BARBER 理髮的客戶即可免費享用 iDrip 精品手沖咖啡一杯;圖片提供/周世雄藝術團隊

【展覽資訊】

Future Lobby 未來大廳|科技時尚藝術展

日期:2023年2月1日-2023年3月26日

時間:週日至週四 11:00-21:30; 週五至週六 11:00-22:00

地點:Gallery ROOM 畫廊信義店 - Barbershop Museum 理髮廳美術館

地址:台北市信義區松仁路58號2樓

門票:免費參觀

編輯/蘇琨峰

欣傳媒