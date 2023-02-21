周世雄＋12位知名品牌藝術家打造，藝術、時尚與科技感未來大廳「FUTURE　LOBBY」正式開張！

Future Lobby 展覽主視覺；圖片提供／周世雄藝術團隊

由知名當代藝術家周世雄策展，聯合十二個知名品牌與藝術家的快閃體驗空間 FUTURE LOBBY未來大廳於遠百信義A13 Barbershop Museum理髮廳美術館正式開張！十二個藝術家的作品同時也響應2023年台灣燈會在台北信義區之未來主題。

FUTURE LOBBY 形象影片 Future Visionaries 由新銳影像創作者 Jeremy _ Anzuou 創作，將在展期間於遠百信義 A13 大螢幕播放；圖片提供／周世雄藝術團隊

走入FUTURE LOBBY映入眼簾的是英國燈飾品牌Original BTC的經典骨瓷燈與Barbershop Museum理髮廳美術館最具特色的大面鏡像空間相互輝映，並且這些流動的光線同樣反射在由銀色錫箔包覆的展台與家具上，創造出無盡燈盞熠熠的視覺效果，成為信義區台灣燈會期間不可錯過的一個特色體驗空間。

瑞典 Transparent Speaker；圖片提供／周世雄藝術團隊

在FUTURE LOBBY，你能預約SCULPTOR BARBER理髮廳理髮或是聯名紐約 （Malin + Goetz）保養品牌的高效都會保養療程，也可以選擇在未來咖啡店點一杯「比你還聰明」的 iDrip 智能咖啡機所沖泡的精品咖啡，或是把這裡當成自己家，打開Sharp最新的智能家電，從冰箱拿飲料到座位上品飲，欣賞電視上Soyl Feat. 知名藝術家金氏徹平所創作的Tower NFT系列作品，透過科技與藝術的結合一窺未來世界無限的想像。

iDip 智能手沖咖啡機；圖片提供／周世雄藝術團隊

Soyl feat. Teppei Kaneuji NFT 作品 Tower 呈現於 Sharp 70 吋電視；圖片提供／周世雄藝術團隊

『 The Future is in the past. 未來總再現於過去之中。』於 FUTURE LOBBY的未來選品店，你可以戴著「有色眼鏡」一覽品牌Sybaris以老電視與古希臘城邦印象所打造的時空膠囊眼鏡店;享受由NOTHING手機、耳機帶來好玩的科技體驗以及聆聽Transparent Speaker所播放的美妙音樂；打開知性藥師 Decent Rossi 的粉紅實驗室大門；選購國際時尚設計師Jamie Wei Huang的New Arrival；還有機會收藏藝術家周世雄推出的展出限定Art Toy與聯名商品。

Decent Rossi 藥師研發無負擔保養品；圖片提供／周世雄藝術團隊

墨鏡品牌 Sybaris 以各色鏡片、鏡框傳達跳脫框架的時尚；圖片提供／周世雄藝術團隊

FUTURE LOBBY在展出期間還有由運動營養師楊丞樺主持，使用 Sharp Healsio 水波爐烹煮「未來肉」的營養工作坊。適逢設計師 Jamie Wei Huang 將推出品牌創立十周年首本品牌書，展覽閉幕將由 Jamie Wei Huang 規劃一場跨界藝術家周世雄與墨鏡品牌 Sybaris 的服裝展演，梳理過往創作歷程，呈現創作者對未來的瞻望，為展出畫下完美句點。

來參觀 FUTURE LOBBY 打卡群眾，就可以獲得藝術家金氏徹平先生的 Tower NFT 覽限量貼紙；圖片提供／周世雄藝術團隊

即日起來 SCULPTOR BARBER 理髮的客戶即可免費享用 iDrip 精品手沖咖啡一杯；圖片提供／周世雄藝術團隊

【展覽資訊】

Future Lobby 未來大廳｜科技時尚藝術展

日期：2023年2月1日-2023年3月26日

時間：週日至週四 11:00-21:30； 週五至週六 11:00-22:00

地點：Gallery ROOM 畫廊信義店 - Barbershop Museum 理髮廳美術館

地址：台北市信義區松仁路58號2樓

門票：免費參觀

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒