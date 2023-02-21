快訊

明氣溫短暫回升！「這天起」冷氣團來襲 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周世雄＋12位知名品牌藝術家打造，藝術、時尚與科技感未來大廳「FUTURE　LOBBY」正式開張！

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／周世雄藝術團隊
圖片提供／周世雄藝術團隊

Future Lobby 展覽主視覺；圖片提供／周世雄藝術團隊
Future Lobby 展覽主視覺；圖片提供／周世雄藝術團隊

由知名當代藝術家周世雄策展，聯合十二個知名品牌與藝術家的快閃體驗空間 FUTURE LOBBY未來大廳於遠百信義A13 Barbershop Museum理髮廳美術館正式開張！十二個藝術家的作品同時也響應2023年台灣燈會在台北信義區之未來主題。

FUTURE LOBBY 形象影片 Future Visionaries 由新銳影像創作者 Jeremy _ Anzuou 創作，將在展期間於遠百信義 A13 大螢幕播放；圖片提供／周世雄藝術團隊
FUTURE LOBBY 形象影片 Future Visionaries 由新銳影像創作者 Jeremy _ Anzuou 創作，將在展期間於遠百信義 A13 大螢幕播放；圖片提供／周世雄藝術團隊

走入FUTURE LOBBY映入眼簾的是英國燈飾品牌Original BTC的經典骨瓷燈與Barbershop Museum理髮廳美術館最具特色的大面鏡像空間相互輝映，並且這些流動的光線同樣反射在由銀色錫箔包覆的展台與家具上，創造出無盡燈盞熠熠的視覺效果，成為信義區台灣燈會期間不可錯過的一個特色體驗空間。

瑞典 Transparent Speaker；圖片提供／周世雄藝術團隊
瑞典 Transparent Speaker；圖片提供／周世雄藝術團隊

在FUTURE LOBBY，你能預約SCULPTOR BARBER理髮廳理髮或是聯名紐約 （Malin + Goetz）保養品牌的高效都會保養療程，也可以選擇在未來咖啡店點一杯「比你還聰明」的 iDrip 智能咖啡機所沖泡的精品咖啡，或是把這裡當成自己家，打開Sharp最新的智能家電，從冰箱拿飲料到座位上品飲，欣賞電視上Soyl Feat. 知名藝術家金氏徹平所創作的Tower NFT系列作品，透過科技與藝術的結合一窺未來世界無限的想像。

iDip 智能手沖咖啡機；圖片提供／周世雄藝術團隊
iDip 智能手沖咖啡機；圖片提供／周世雄藝術團隊

Soyl feat. Teppei Kaneuji NFT 作品 Tower 呈現於 Sharp 70 吋電視；圖片提供／周世雄藝術團隊
Soyl feat. Teppei Kaneuji NFT 作品 Tower 呈現於 Sharp 70 吋電視；圖片提供／周世雄藝術團隊

『 The Future is in the past. 未來總再現於過去之中。』於 FUTURE LOBBY的未來選品店，你可以戴著「有色眼鏡」一覽品牌Sybaris以老電視與古希臘城邦印象所打造的時空膠囊眼鏡店;享受由NOTHING手機、耳機帶來好玩的科技體驗以及聆聽Transparent Speaker所播放的美妙音樂；打開知性藥師 Decent Rossi 的粉紅實驗室大門；選購國際時尚設計師Jamie Wei Huang的New Arrival；還有機會收藏藝術家周世雄推出的展出限定Art Toy與聯名商品。

Decent Rossi 藥師研發無負擔保養品；圖片提供／周世雄藝術團隊
Decent Rossi 藥師研發無負擔保養品；圖片提供／周世雄藝術團隊

墨鏡品牌 Sybaris 以各色鏡片、鏡框傳達跳脫框架的時尚；圖片提供／周世雄藝術團隊
墨鏡品牌 Sybaris 以各色鏡片、鏡框傳達跳脫框架的時尚；圖片提供／周世雄藝術團隊

FUTURE LOBBY在展出期間還有由運動營養師楊丞樺主持，使用 Sharp Healsio 水波爐烹煮「未來肉」的營養工作坊。適逢設計師 Jamie Wei Huang 將推出品牌創立十周年首本品牌書，展覽閉幕將由 Jamie Wei Huang 規劃一場跨界藝術家周世雄與墨鏡品牌 Sybaris 的服裝展演，梳理過往創作歷程，呈現創作者對未來的瞻望，為展出畫下完美句點。

來參觀 FUTURE LOBBY 打卡群眾，就可以獲得藝術家金氏徹平先生的 Tower NFT 覽限量貼紙；圖片提供／周世雄藝術團隊
來參觀 FUTURE LOBBY 打卡群眾，就可以獲得藝術家金氏徹平先生的 Tower NFT 覽限量貼紙；圖片提供／周世雄藝術團隊

即日起來 SCULPTOR BARBER 理髮的客戶即可免費享用 iDrip 精品手沖咖啡一杯；圖片提供／周世雄藝術團隊
即日起來 SCULPTOR BARBER 理髮的客戶即可免費享用 iDrip 精品手沖咖啡一杯；圖片提供／周世雄藝術團隊

【展覽資訊】

Future Lobby 未來大廳｜科技時尚藝術展

日期：2023年2月1日-2023年3月26日

時間：週日至週四 11:00-21:30； 週五至週六 11:00-22:00

地點：Gallery ROOM 畫廊信義店 - Barbershop Museum 理髮廳美術館

地址：台北市信義區松仁路58號2樓

門票：免費參觀

==========

編輯／蘇琨峰

欣傳媒

咖啡 展覽 美術館

延伸閱讀

台灣首位藝術鑑價師柯人鳳 期待推動本土鑑價師制度

馬祖新村馬村實驗藝廊申請展覽徵件 3月3日前可報名

新加坡藝術家黃意會辦個展 「畫作色彩繽紛」盼疫情早日落幕

用愛交織藝術旅程 新北夫妻展愛與藝術對畫

相關新聞

難敵大環境！最久資歷25年 上半年北、桃3商場熄燈退場

隨著百貨市場角逐者眾版圖逐年擴大，但相對隨著區域重點發展轉移也見興衰更迭，今年上半年陸續有25年歷史的新光三越桃園大有店...

周世雄＋12位知名品牌藝術家打造，藝術、時尚與科技感未來大廳「FUTURE　LOBBY」正式開張！

由知名當代藝術家周世雄策展，聯合十二個知名品牌與藝術家的快閃體驗空間 FUTURE LOBBY未來大廳於遠百信義A13 Barbershop Museum理髮廳美術館正式開張！十二個藝術家的作品同時也

請你喝飲料！肯德基「肯愛地球杯」限量開賣，加碼贈「3張冷飲兌換券」，環保、省錢快收藏

肯德基也出環保杯啦！肯德基即日起推出限量「肯愛地球杯」，限量5000個並在各門市開賣，除了自備環保杯折扣外，購買「肯愛地球杯」還送飲料兌換券，免費請你喝飲料，一起愛地球。 想買環保杯就選這款！肯

又要剁手手！「PINGU企鵝家族」限定店北高接力 台北場大直ATT先發

「PINGU企鵝家族」期間限定店北高兩地接續登場，台北場即日起至3/12在大直ATT e Life一樓以「PINGU跟你...

圓妳的魔法少女夢！庫洛魔法使「閃耀派對」台中限定快閃 近50種必買週邊登場

今年剛好是「庫洛魔法使」動畫播出25年，這回來到「新光三越台中中港店」，帶來許多驚喜獻給粉絲，除了有五座小櫻全新戰鬥服背景，還有14米長小櫻畫框牆10大必拍打卡點，還有必吃的超Q「小可杯子蛋糕」及6款造型雞蛋糕，消費滿額再送限量卡套，還有每個禮拜不同的限定版卡牌，心中一直有魔法少女夢的粉絲們還不快快集結、解除荷包封印買好買滿！

無印良品惜物祭！2/16-3/1全台門市登場，小白鞋、循環扇、藍染ReMUJI等3千件品項3折起

MUJI無印良品於2022年響應世界環境日，首次在台灣限定門市舉行「惜物祭」，引起好評與支持，2023年延續珍惜物品的心意，將於2月16日至3月1日擴大全台門市展開，共計3,000項物件限時限量販售，其中包含蟬聯4年全年熱銷冠軍的小白鞋、空氣循環扇等，享3至7折優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦