周世雄＋12位知名品牌藝術家打造，藝術、時尚與科技感未來大廳「FUTURE LOBBY」正式開張！
由知名當代藝術家周世雄策展，聯合十二個知名品牌與藝術家的快閃體驗空間 FUTURE LOBBY未來大廳於遠百信義A13 Barbershop Museum理髮廳美術館正式開張！十二個藝術家的作品同時也響應2023年台灣燈會在台北信義區之未來主題。
走入FUTURE LOBBY映入眼簾的是英國燈飾品牌Original BTC的經典骨瓷燈與Barbershop Museum理髮廳美術館最具特色的大面鏡像空間相互輝映，並且這些流動的光線同樣反射在由銀色錫箔包覆的展台與家具上，創造出無盡燈盞熠熠的視覺效果，成為信義區台灣燈會期間不可錯過的一個特色體驗空間。
在FUTURE LOBBY，你能預約SCULPTOR BARBER理髮廳理髮或是聯名紐約 （Malin + Goetz）保養品牌的高效都會保養療程，也可以選擇在未來咖啡店點一杯「比你還聰明」的 iDrip 智能咖啡機所沖泡的精品咖啡，或是把這裡當成自己家，打開Sharp最新的智能家電，從冰箱拿飲料到座位上品飲，欣賞電視上Soyl Feat. 知名藝術家金氏徹平所創作的Tower NFT系列作品，透過科技與藝術的結合一窺未來世界無限的想像。
『 The Future is in the past. 未來總再現於過去之中。』於 FUTURE LOBBY的未來選品店，你可以戴著「有色眼鏡」一覽品牌Sybaris以老電視與古希臘城邦印象所打造的時空膠囊眼鏡店;享受由NOTHING手機、耳機帶來好玩的科技體驗以及聆聽Transparent Speaker所播放的美妙音樂；打開知性藥師 Decent Rossi 的粉紅實驗室大門；選購國際時尚設計師Jamie Wei Huang的New Arrival；還有機會收藏藝術家周世雄推出的展出限定Art Toy與聯名商品。
FUTURE LOBBY在展出期間還有由運動營養師楊丞樺主持，使用 Sharp Healsio 水波爐烹煮「未來肉」的營養工作坊。適逢設計師 Jamie Wei Huang 將推出品牌創立十周年首本品牌書，展覽閉幕將由 Jamie Wei Huang 規劃一場跨界藝術家周世雄與墨鏡品牌 Sybaris 的服裝展演，梳理過往創作歷程，呈現創作者對未來的瞻望，為展出畫下完美句點。
【展覽資訊】
Future Lobby 未來大廳｜科技時尚藝術展
日期：2023年2月1日-2023年3月26日
時間：週日至週四 11:00-21:30； 週五至週六 11:00-22:00
地點：Gallery ROOM 畫廊信義店 - Barbershop Museum 理髮廳美術館
地址：台北市信義區松仁路58號2樓
門票：免費參觀
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編輯／蘇琨峰
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