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2023年居家旺財開運八大招

聯合新聞網／ 記者張瑞傑／台北報導
專家表示，保持家中明亮、整潔，並找出財帛星方位、擺上開運小物，就能為自己輕鬆開運。圖/本報資料照
專家表示，保持家中明亮、整潔，並找出財帛星方位、擺上開運小物，就能為自己輕鬆開運。圖/本報資料照

新的一年到來，透過找出財帛星方位、擺上開運小物，並改善家中照明等小撇步，就能夠在兔年當中，讓自己與家人輕鬆補一補財運。以下為台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供的補財運8招。

一、流水盆「旺財」: 2023年「財帛星」在南方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、「財位」要聚：「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而令「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」。這L形直角最好有一米寬以上，而且不可為通道或走道，不可放置會震動的東西，例如喇叭；也不可放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉。另外財位處更不可放置污穢的東西，像垃圾之類，若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」。

三、「財位」光明：

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。

四、吸收陽氣：中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

五、整潔開運：家裡越髒，心情越差，現在宅在家也可以花點時間整理家中的每個角落，乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅！疾病遠離，好運來！

六、植物旺財：在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來！

七、色調宜暖：色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。深夜中，冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

八、宜暖黃招財：黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

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