新年學新招 長按LINE圖示召喚4大實用功能

疫情解封加上長長10天年假，許多人都打算趁假期四處趴趴走，與許久未見的親友相約聚會、或是到各大景點走春小旅行，這時候LINE除了用來聯繫，其實還有許多內建的便利小功能，而且只要透過「長按」App就能召喚捷徑，快速使用。

開新聊天室

久久才聯絡一次的遠方親友，就會需要開啟新聊天室功能，不用點進App直接長按LINE圖示，選擇「新聊天室」，就可以挑選自己想要開始對話的親友。

開啟新聊天室。圖／摘自LINE台灣官方部落格

使用我的條碼付款

每次結帳要使用支付條碼付款，總是要手忙腳亂的經過層層關卡，過年期間經常四處大排長龍，付款時多等幾秒都壓力山大，這時候同樣可以長按LINE圖示，選擇「使用我的條碼付款」，就可以秒開啟支付條碼，俐落結帳。

快速打開付款條碼。圖／摘自LINE台灣官方部落格

讀取行動條碼/行動條碼掃描器

疫情之後大家應該都很習慣使用便利的QR code掃碼功能，線上填表單、開連結、行動支付，這時候拿出手機，長按LINE圖示，選擇「讀取行動條碼/行動條碼掃描器」即可快速開啟掃描器，免另外下載其他App，帥氣用手機搞定一切。

俐落掃描QR Code。圖／摘自LINE台灣官方部落格

暫停提醒

平常被N個工作群組轟炸、總是一刻不得閒嗎？年假期間想要讓耳根暫時清淨，或是想要每天睡到自然醒，避開各種惱人LINE訊息的干擾，這時候同樣長按LINE圖示，選擇「暫停提醒」即可設定暫停提醒的時間區段，簡單一個move還你清爽的社群空間。