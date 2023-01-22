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遠距拜年掌握這5招 人人都是LINE視訊達人 隨時亮麗登場

聯合新聞網／ 記者黃筱晴／即時報導
圖／摘自LINE台灣官方部落格
圖／摘自LINE台灣官方部落格

過年期間不想四處人擠人塞在路上、太多親友需要拜訪分身乏術，或依舊擔心疫情影響，除了傳訊關心，用視訊遠距拜年更能傳達心意。介紹以下5個LINE視訊小妙招，讓視訊通話更有趣味。

掌握LINE視訊5招密技，遠距拜年不苦惱。圖／摘自LINE台灣官方部落格
掌握LINE視訊5招密技，遠距拜年不苦惱。圖／摘自LINE台灣官方部落格

貼圖

可愛的貼圖不只在聊天時能使用，連視訊的時候也能派上用場，在視訊中點開貼圖功能點選即可送出，且有下載的貼圖幾乎都能使用，讓拜年更有歡樂氣氛。

平常下載的貼圖視訊也能用。圖／摘自LINE台灣官方部落格
平常下載的貼圖視訊也能用。圖／摘自LINE台灣官方部落格

臉部特效

小朋友最愛的臉部特效功能，點選後立刻可以增加聊天過程中的趣味性，且系統經常會推出新的特效，靈活使用立刻逗得長輩笑呵呵。

臉部特效大人小孩都愛玩。圖／摘自LINE台灣官方部落格
臉部特效大人小孩都愛玩。圖／摘自LINE台灣官方部落格

濾鏡

臨時接到視訊要求，還沒有畫好妝怎麼辦？濾鏡一套用人人都能美美登場，超多種濾鏡可以滿足各種狀況下的需求，LINE小編私心推薦愛美的女性使用「Clear」、「Youth」濾鏡，新春新氣象，特別無瑕清爽。

濾鏡功能隨時美美登場。圖／摘自LINE台灣官方部落格
濾鏡功能隨時美美登場。圖／摘自LINE台灣官方部落格

背景

年前工作太忙來不及大掃除，家裡背景超級亂怎麼辦？趕快點開背景功能，一秒立刻乾淨清爽，還可以因應不同通話對象喜好，換上不同風格的背景，還可以自行上傳喜氣洋洋的過年應景圖片當背景。

虛擬人像

前一天守歲熬夜水腫，或是通宵打麻將早上眼睛睜不開，不想見人的時候就是派出虛擬人物登場的最佳時機，記得先設定好最適合拜年的服裝造型，立刻解決形象危機。

現在趕快設定好最適合拜年的虛擬人物裝扮。圖／摘自LINE台灣官方部落格
現在趕快設定好最適合拜年的虛擬人物裝扮。圖／摘自LINE台灣官方部落格

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