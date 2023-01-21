串流平台新年強檔必追新片清單 犯罪懸疑系列超燒腦

長長10天年假要做什麼？當然是當沙發馬鈴薯最愜意，現在就趕快把追劇清單列起來，把平常沒時間看的好劇一次補上進度！

Netflix

Netflix陪全球觀眾一起燒腦迎接兔年，除夕當天全球上線台灣犯罪懸疑電影《罪後真相》，由《女朋友。男朋友》影帝張孝全、《刻在你心底的名字》陳昊森兩大男神共同領銜主演，更集結《美國女孩》方郁婷、鍾瑶等實力派演員共同飆戲，懸疑推理又反轉不斷，新年就是要來點刺激的。

另外，過年期間Netflix首頁也將換上兔年新春主題，首推適合全家歡樂觀賞的日本療癒爆笑動畫，反差萌的《極道主夫：第2季》、一起耍廢的《蛋黃哥大冒險》、經典改編的《羅馬浴場》，還有覺得荒謬卻不小心就一集集接著看完的《異世界歸來的舅舅》，不燒腦舒壓一下。

除夕全球上線由張孝全、陳昊森主演的台灣犯罪懸疑電影《罪後真相》。圖／Netflix提供 《蛋黃哥大冒險》完美詮釋年假期間只想躺著犯懶的心情。圖／Netflix提供

Disney+

新年期間Disney+超有誠意推出多部新片，其中原創影集《台灣犯罪故事》前3單元《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》都已上線，單元四《黑潮之下》也即將推出，透過台灣過往知名社會案件，不怕與親友沒話聊。而集結華麗卡司的催淚劇情片《嬰兒轉運站》、由「佛地魔」雷夫范恩斯和西洋棋女王安雅泰勒喬伊主演的食物驚悚片《五星饗魘》近期也已經上線。喜歡輕鬆搞笑風格、熱愛韓流娛樂的，則不能錯過紀錄韓流始祖SUPER JUNIOR從亞洲開始逐步成功席捲全球的史詩級歷程的全新紀錄片《SUPER JUNIOR：THE LASTMAN STANDING》，還有初二即將上線的2022年南韓喜劇電影票房冠軍《樂透大作戰》，以及原班人馬再次合作的精彩續集《機密同盟2》，都能讓你過年笑開懷。

2022年南韓喜劇電影票房冠軍《樂透大作戰》初二上線Disney+。圖／華特迪士尼公司提供 原創影集《台灣犯罪故事》單元四《黑潮之下》即將上線。圖／華特迪士尼公司提供

遠傳friDay影音

擁有眾多大勢韓流、優質日劇、強檔電影、最新院線片庫的遠傳friDay影音，則是從即日起至2月28日推出優惠方案讓民眾年假看到飽，於官網購買90天儲值方案加碼送30天，再抽飛利浦音響、星巴克千元隨行卡、家樂福百元禮券等多項開運好禮；即日起至1月29日年假期間購買，除享以上優惠外，還可獲得7-ELEVEN中杯熱拿鐵。除夕到初八晚上7點，付費會員還可用點數兌換超商禮券、咖啡兌換券、影劇周邊等新春好禮。

中華電信MOD、Hami Video

同樣祭出新春優惠，2月7日前訂閱Hami Video影劇館「2023兔年春節優惠60天方案」只要199元，另可獲得2張單片抵用券，前2,500名訂戶加碼再送「肯德基咔啦脆雞套餐」電子序號。喜歡用電視大螢幕觀賞影劇的客戶，也可選擇MOD「影劇館+」限時優惠，每月只要199元全家皆可盡享電影、戲劇、動漫等豐富多元化內容看到飽。中華電信也與法國在台協會、CATCHPLAY共同承辦的「我的法國影展」線上影展，活動期間只要註冊登入Hami Video影劇館會員即可免費觀賞其中17部入圍短片，在CATCHPLAY+影音平台亦可免費收看。

中華電信MOD、Hami Video祭兔年新春活動，參加MOD「紅白大對抗」有機會將Switch主機等好禮帶回家。圖／中華電信提供

台灣大MyVideo

即日起至1月31日前租借MyVideo指定專區影片限時特價22元起，更加碼除夕到初八單次租看2部影片即有機會拿到限量福袋。除了指定租片區中的《蝙蝠俠》、《神力女超人》相關等眾多DC英雄片外，MyVideo「單點強檔」春節首推由奧斯卡金獎得主喬治克隆尼和茱莉亞羅勃茲演出的愛情喜劇片《幸福入場券》，以及在韓國上映5天就賣破140億票房的空難電影《緊急迫降》。此外，「MyVideo豪華月租」上架跟播《雲中誰寄錦書來》、《去有風的地方》、《向風而行》等熱門陸劇，讓你天天都是追劇日。

年節看台灣大寬頻機上盒MyVideo強片享福袋天天抽及租借價最低22元好康。圖／台灣大哥大提供

KKTV

趁著《First Love》重新帶起的日劇熱潮，以日劇為主打的KKTV年假期間再推多部冬季日劇跟播清單，首推全台獨家首播、由女神吉高由里子主演的浪漫姐弟戀《星夜》；還有日本奧斯卡影后安藤櫻腦洞大開穿越時空的《重啟人生》；「天才小提琴手」門脇麥與「怪咖指揮家」田中圭熱血的《逆轉交響樂團》；以及草彅剛為了兒子與弱者展開驚人復仇之路的《陷阱戰爭》，每週更新讓你再次感受日劇獨特氛圍。