聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園人的京站！「桃園京站」打造超過6700坪的美食新百貨，預計2027年試營運
桃園也有京站！近年雙北房租、物價漲不停，使得不少人口外移桃園，各界更是隨著桃園人口成長，看好其消費及購物力，逐步進駐搶攻第一線商機。而搶先第一炮的便是「京站」，京站實業在昨(16)日簽下桃園區同德段19地號土地，預估面積為6775坪，將打造為「桃園藝文特區Qsquare」，預計2027年年底營運。
京站首次跨出雙北，看好桃園的商業實力，期許打造「桃園藝文特區Qsquare」，並以「綠光有氧新空間」、「沉靜體驗新生活」為空間概念主軸，用美食文化及生活品味形塑特區新城視，提供在地人「食、裝、趣、遊」，創造一個更好的休閒娛樂去處。雖然預計2027年年底始營運，但消息一出已讓不少桃園人歡呼「不用再跑台北啦」。
延伸閱讀：
．「LaLaport台中」試營運優惠！ABC-MART全台最大店來了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言