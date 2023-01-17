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桃園人的京站！「桃園京站」打造超過6700坪的美食新百貨，預計2027年試營運

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／京站提供、本報資料照
圖／京站提供、本報資料照

桃園也有京站！近年雙北房租、物價漲不停，使得不少人口外移桃園，各界更是隨著桃園人口成長，看好其消費及購物力，逐步進駐搶攻第一線商機。而搶先第一炮的便是「京站」，京站實業在昨(16)日簽下桃園區同德段19地號土地，預估面積為6775坪，將打造為「桃園藝文特區Qsquare」，預計2027年年底營運。

圖／京站提供
圖／京站提供

京站首次跨出雙北，看好桃園的商業實力，期許打造「桃園藝文特區Qsquare」，並以「綠光有氧新空間」、「沉靜體驗新生活」為空間概念主軸，用美食文化及生活品味形塑特區新城視，提供在地人「食、裝、趣、遊」，創造一個更好的休閒娛樂去處。雖然預計2027年年底始營運，但消息一出已讓不少桃園人歡呼「不用再跑台北啦」。

圖為京站台北店。圖／京站提供
圖為京站台北店。圖／京站提供

捷運小碧潭站的共構商場「MeHAS美河市」。圖／本報資料照
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