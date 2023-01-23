過年網購買到high！「4大電商平台限時優惠」快筆記

農曆春節連假如果不想出門或是已安排計畫出遊，網購下單照樣能隨時盡情買，不論是開工、開學用品或是新春開運必備好物全都有，加上各家電商平台提供的限時優惠，趕快趁機拚手速瘋搶犒賞自己！

●蝦皮購物

蝦皮購物新春狂購月打造「新春不打烊專區」，攜手神腦生活、小米、微星等各大品牌，集結近500款開工、開學好物祭1折起優惠，除了用戶最愛的免運及8.5折神券優惠外，1月24日前領免運券加碼抽iPhone 14 Pro。

推薦Apple Watch S8 GPS 45mm原價13,900元、1月25日上午10點瘋搶限量優惠價1,390元；任天堂Switch紅藍主機原價9,780元、1月25日上午10點瘋搶限量優惠價4,890元；SONY降噪藍牙耳罩式耳機原價15,256元、1月25日前優惠價8,888元。

搶攻農曆春節連假買氣，電商平台推出多項限時優惠。圖／蝦皮購物提供 Apple Watch S8 GPS 45mm原價13,900元，蝦皮購物1月25日上午10點瘋搶限量優惠價1,390元。圖／蝦皮購物提供 任天堂Switch紅藍主機原價9,780元，蝦皮購物1月25日上午10點瘋搶限量優惠價4,890元。圖／蝦皮購物提供

●PChome 24h購物

喜迎兔年開春的好彩頭，PChome 24h購物攜手各大品牌推出優惠，精選多款兔年限定商品、紅色開運好物，於1月30日前推出「年節優惠專區」，包括COACH X 瑞士國鐵的新年開運夾3折起、潮流配件CASIO新品6.8折起、SKECHERS X TANITA聯合品牌週8.8折起、PORTER年節不打烊7折起且全館滿額再折價；精選行李箱Samsonite全館4折起，最高再享9%回饋。

PChome 24h購物推薦多款兔年限定與討喜紅色系商品：兔年新春限定「FOSSIL時尚米蘭機械表」以好運的紅金配色搭配時尚米蘭表帶，即日起至1月31日上午11點下殺7.6折，特價8,415元；「FOSSIL兔年新春女表」擁有獨特的可翻轉表面，可在奢華的晶鑽表圈、喜氣的紅兔圖樣之間自由調整，即日起至1月31日上午11點下殺7.7折，特價5,015元；「PORTER亮眼格紋MATT後背包」以亮眼時髦的紅色系搭配時尚格紋，1月29日前下殺7折，特價3,185元。

PORTER亮眼格紋MATT後背包，PChome 24h購物1月29日前下殺7折，特價3,185元。圖／PChome 24h購物提供 兔年新春限定「FOSSIL時尚米蘭機械表」，PChome 24h購物即日起至1月31日上午11點下殺7.6折，特價8,415元。圖／PChome 24h購物提供

●momo購物網

momo購物網於1月底前持續動員「春節不打烊」全站活動，集結潮流新衣、團聚出遊等夯品優惠3折起，活動期間推出簽到賺mo幣、App發紅包抽發財金、指定週末消費滿額抽開運福箱、卡娜赫拉的小動物限量商品加價購等好康，天天下單還有機會成為「兔年開運金條」登記抽獎幸運得主。

春節期間momo購物網限時加碼兩大限定活動，包括1月29日前「財神發紅包」每天8個時段免費搶最高888元mo幣紅包；1月27日前還有趣味的「迎春樂透彩」，免費下注就有機會獲得最高80萬頭獎。為了讓消費者在過年期間也能方便快速購物，momo購物網1月29日前啟動「春節不打烊」服務，凡標示「春節不打烊」的商品照常配送，momo購物網客服也將正常服務。

NARS裸光蜜粉餅粉撲典藏禮盒，momo購物網售價1,580元。圖／momo購物網提供 御皇居DONKEY招財貓（多色任選），市價2,225元，momo購物網1月31日前優惠價868元。圖／momo購物網提供

●Yahoo購物中心

Yahoo購物中心「福兔報喜迎新年」活動即日起至1月29日全站單日消費滿2,000元送200元購物金，天天簽到再送超贈點；即日起至1月31日視聽影音娛樂全館下殺6折起，消費滿額登記送好禮；即日起至1月29日美容家電除舊佈新全館5折起，Oral-B新年全館買就送5%超贈點（無上限）。

過年期間Yahoo奇摩購物中心也推薦多款禦寒裝備，即日起至1月29日原價3,980元的「夢之語石墨烯恆溫遠紅外線發熱被」下殺1.5折特價599元；「HOYACASA法國90/10立體隔間羽絨被」下殺2.6折特價2,380元。特價商品數量有限、售完為止。

●附註：各家電商平台活動詳情與商品售價依網頁公告為準。