好氣色迎新年！藥妝店推限時優惠　12生肖兔年補運必看

開春就是要容光煥發，透過保養及彩妝點綴，在兔年容光煥發，尤其是12生肖補運撇步一定要仔細看！此外，新春期間各大藥妝店推出限時優惠，不論採購最新春妝或換季保養都可買一波。

●桃花貴人、福星相助：鼠、虎、雞、豬

生肖屬鼠、虎、雞、豬，今年雖不免遇到一些起伏波瀾，但仍有福星相助，貴人與桃花將會是這一年裡最有感的幸運補給。除了仰賴平時累積的好人緣，屈臣氏美容顧問建議，如果要持續吸引貴人、提升桃花運，就該保持澎潤的雙頰和隨時Ready的好氣色，平時保養要做足，除了加強保濕之外，也可嘗試近期廣受歡迎的油類保養品。另外，握有一盤能妝點眼、頰及修容的全臉彩妝盤及潤澤感的唇彩，簡單搭配就能立即擁有桃花妝容。

●積極進取、事業向上：兔、龍、蛇、羊

癸卯兔年是屬兔、龍、蛇、羊者衝刺事業的最佳時機，但難免會熬夜加班 、趕專案報告，如果顯露疲態，不僅有失專業形象，也會打壞好心情。屈臣氏美容顧問特別叮嚀，掌握事業運除了提升自身實力，更需加強簡單有效率的護膚保養，像是精華水不僅能代替化妝水，更能針對熬夜疲勞可能造成的肌膚老化、眼周紋理、毛孔問題等提供多元的保養選擇；日常妝容則可選用自然血色感的頰彩，輕鬆為好氣色加分。

●身體健康、事事如意：牛、馬、猴、狗

在好運降臨前，身體健康更為重要。生肖屬牛、馬、猴、狗切勿仗恃著自身好運而怠慢日常保養、放任肌膚曝曬或疏於臉部清潔，讓蠟黃、暗沉影響運勢，內外的營養補給不可少。屈臣氏美容顧問指出，除了固定攝取適量維他命補充營養，可透過每天以溫和潔顏產品清潔肌膚，搭配添加維他命C或神經醯胺的保養品，打造明亮水煮蛋肌。

屈臣氏祭出「加一元宇宙」活動，即日起至2月22日除了有700件商品任意混搭（不限同商品）加1元多1件，醫美商品折扣後消費滿1,500元送150元商品提貨券、折扣後消費滿2,500元送500元商品提貨券，還有臉部護膚、身體保養、髮類商品、民生用品折扣後消費滿688元送100元商品提貨券，以及開架彩妝、精選髮類商品85折。

康是美門市即日起至2月9日洗臉卸妝指定品消費滿388元送50元現金折價券，指定染護髮、造型品任2件送30元現金折價券，香水指定品2件送200元現金折價券。即日起至1月26日大年初五新春期間LINE好友滿千送百，新春加碼康是美LINE官方帳號線上天天抽紅包，最高享888元現金折價券，同時還有新春好運刮刮卡活動，包含iPhone 14、萬元旅遊金等總價值超過百萬元獎項，可憑點數8點免費兌換刮刮卡，金卡會員活動期間消費天天送刮刮卡（一天一張）。

日藥本舖即日起至2月20日推出「2023送虎迎兔賀新年」活動，眾多明星商品挑戰藥妝最低價，包括日本熱銷「Pharmaact無添加潔顏乳」原價68元、挑戰最低價39元；清潔打掃必備「友和植物酵素強力清潔噴霧」原價290元、挑戰最低價買一送一。2月20日前到日藥本舖門市單筆消費滿588元即可獲得「2023送虎迎兔購物袋」；消費滿1,288元可獲得「福兔迎祥刮好運」刮刮卡一張，通通有獎，最大獎為1,288元購物金，刮刮卡可累贈，數量有限贈完為止。

台隆手創館即日起至2月5日推出新春優惠，「LuLuLun東京限定面膜（山茶花）5入組」特價499元；年節旅遊外出必備「神戸美人米糠護膚旅行組（卸妝30g＋洗面乳30g＋化妝水30ml＋乳液30ml）」特價599元；「神戸美人米糠洗面皂100g」特價189元。

●附註：各家業者詳細優惠活動內容依門市或網頁公告為準。