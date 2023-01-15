MAMAMOO來台曬美照、想去這2地方！背景意外成話題，粉絲笑喊：超台
台味滿滿！韓國實力女團MAMAMOO日前來台開唱，於昨(14)日起一連2天在林口體育館開唱。MAMAMOO成員透露開唱前一晚吃了台灣美食，像是雞排、小籠包、滷肉飯等，玟星也在後台喝了芒果汁並表示「又甜又好喝」，而頌樂則品嚐了珍珠奶茶。此外，輝人更是在IG貼出美照，而背景的公車、待轉區則意外成了討論話題，讓粉絲紛紛表示「超台」！
MAMAMOO分享日常！成員輝人在個人IG分享在台日常，並配上文字「天氣真好！明天公演見」，吸引不少網友及粉絲留言表示「歡迎來台灣」、「超台耶」，原來是照片中除了輝人自帶氛圍感外，還有超搶鏡的台灣公車廣告及待轉區告示牌，讓許多人一看倍感親切。也有網友搭上話題表示「妳在我的待轉區，我在妳的待嫁區」、「我的愛不會待轉」等逗趣留言。
此外，MAMAMOO也表示抵台後都在用心準備演唱會，還沒有時間外出走走，華莎希望有時間能去夜市看看，而身為貓奴的輝人也想在回韓前到貓村（猴硐）逛逛。
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